Una mujer fue víctima de violencia de género en Guaymallén y logró huir de su casa

La situación de violencia se desató tras un conflicto de pareja

Un grave episodio de violencia de género se registró en el departamento de Guaymallén , donde una mujer denunció que su pareja la agredió físicamente y habría intentado rociarla con querosene en medio de una discusión. Efectivos policiales intervinieron en el suceso y secuestraron un arma de fuego.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en una vivienda ubicada sobre calle España , según informaron fuentes policiales.

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De acuerdo al relato de la víctima, la situación de violencia se desató tras un conflicto de pareja que escaló rápidamente. En medio del ataque, la mujer logró escapar del domicilio y se refugió en un comercio de la zona, donde pidió ayuda.

En ese momento, efectivos policiales que patrullaban la zona acudieron de inmediato . Con autorización de la víctima, ingresaron a la vivienda y procedieron a la aprehensión del agresor .

arma, guaymallén, operativo, violencia de género Durante el operativo, los uniformados incautaron un importante arsenal dentro del domicilio Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Durante el operativo, los uniformados incautaron un importante arsenal dentro del domicilio:

Una escopeta calibre 16

Una carabina calibre 22

Un revólver calibre 22 con seis cartuchos

Una pistola calibre 22

El procedimiento quedó a cargo de la Oficina Fiscal Nº2, que interviene en la causa.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar su responsabilidad.