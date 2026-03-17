17 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Violencia de género

Una mujer fue víctima de violencia de género en Guaymallén y logró huir de su casa

La víctima logró escapar del violento episodio y pidió ayuda en un comercio en Guaymallén. La Policía detuvo al agresor y secuestró varias armas de fuego.

La situación de violencia se desató tras un conflicto de pareja

La situación de violencia se desató tras un conflicto de pareja

Por Sitio Andino Policiales

Un grave episodio de violencia de género se registró en el departamento de Guaymallén, donde una mujer denunció que su pareja la agredió físicamente y habría intentado rociarla con querosene en medio de una discusión. Efectivos policiales intervinieron en el suceso y secuestraron un arma de fuego.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en una vivienda ubicada sobre calle España, según informaron fuentes policiales.

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Cómo ocurrió el violento episodio en Guaymallén

De acuerdo al relato de la víctima, la situación de violencia se desató tras un conflicto de pareja que escaló rápidamente. En medio del ataque, la mujer logró escapar del domicilio y se refugió en un comercio de la zona, donde pidió ayuda.

En ese momento, efectivos policiales que patrullaban la zona acudieron de inmediato. Con autorización de la víctima, ingresaron a la vivienda y procedieron a la aprehensión del agresor.

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Durante el operativo, los uniformados incautaron un importante arsenal dentro del domicilio

Durante el operativo, los uniformados incautaron un importante arsenal dentro del domicilio

Durante el operativo, los uniformados incautaron un importante arsenal dentro del domicilio:

  • Una escopeta calibre 16
  • Una carabina calibre 22
  • Un revólver calibre 22 con seis cartuchos
  • Una pistola calibre 22

El procedimiento quedó a cargo de la Oficina Fiscal Nº2, que interviene en la causa.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar su responsabilidad.

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