Avanza en Mendoza un proyecto de ley contra el abuso sexual y la violencia en clubes deportivos

El hecho puso en el centro de la escena la necesidad de protocolos claros de intervención y protección dentro de los clubes

Diversos casos de violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil registrados en el ámbito deportivo de la provincia de Mendoza encendieron las alarmas y generaron un fuerte debate sobre el rol de las instituciones. Impulsan desde Diputados una guía para los clubes ante estas situaciones.

Uno de los episodios que marcó un punto de inflexión fue el caso de abuso sexual en el Club Alemán , que tuvo amplia repercusión tanto a nivel provincial como nacional. El hecho puso en el centro de la escena la necesidad de protocolos claros de intervención y protección dentro de los clubes .

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En este contexto, la diputada provincial Giuliana Díaz (UCR) impulsó un proyecto de ley que propone la creación de una guía de intervención institucional ante casos de violencia y abuso en entidades deportivas. La iniciativa ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y recibió el acompañamiento de distintos bloques políticos.

En diálogo con Sitio Andino, Díaz explicó que la propuesta consiste en "un protocolo de actuación y una guía de buenas prácticas para que los clubes puedan utilizar como herramienta".

Mendoza, pionera en políticas de género en el deporte

La legisladora destacó que Mendoza se posiciona como una de las primeras provincias en avanzar con políticas de género dentro de instituciones deportivas.

En ese sentido, recordó su experiencia al frente de la Comisión Femenina de la Liga Mendocina de Fútbol, donde se implementó por primera vez un protocolo de género para abordar situaciones de violencia.

Qué propone la guía de intervención

El proyecto tiene como objetivo establecer principios, pautas y mecanismos institucionales para actuar frente a casos de violencia, promoviendo relaciones basadas en el respeto y la igualdad dentro de los espacios deportivos.

Es para saber qué hacer si estas situaciones pasan. Que los clubes dejen de mirar para un costado, que se involucren y que empecemos a reflexionar dentro de las mesas directivas sobre estos temas Es para saber qué hacer si estas situaciones pasan. Que los clubes dejen de mirar para un costado, que se involucren y que empecemos a reflexionar dentro de las mesas directivas sobre estos temas

La guía incluye además:

Canales de contacto y números de asistencia

Lineamientos de actuación para dirigentes deportivos

Protocolos específicos para el trabajo con menores de edad

21 Entrenamiento de la primera divisi La diputada remarcó la importancia de los clubes como espacios de contención. mario guerrero

El rol clave de los clubes en la protección de niños y adolescentes

Durante su intervención en el recinto, la diputada remarcó la importancia de los clubes como espacios de contención: "Sabemos que el segundo espacio más importante al que concurren los niños es el club".

Y agregó: "Las instituciones deportivas tienen que ser lugares seguros, donde estén contenidos y cuidados", afirmó. Finalmente, Díaz subrayó la necesidad de erradicar la naturalización de estas problemáticas.

Atencion-a-victimas-de-delitos- Finalmente, Díaz subrayó la necesidad de erradicar la naturalización de estas problemáticas.

"Es una guía integral para que todas las comisiones directivas cuenten con herramientas y no miren para otro lado. Debemos seguir trabajando en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y dejar de naturalizar hechos de violencia o abuso".