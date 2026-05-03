3 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Abuso sexual

Avanza en Mendoza un proyecto de ley contra el abuso sexual y la violencia en clubes deportivos

La iniciativa ya tiene media sanción en Diputados y propone una guía de actuación para prevenir y abordar casos de violencia y abuso en instituciones deportivas.

El hecho puso en el centro de la escena la necesidad de protocolos claros de intervención y protección dentro de los clubes

El hecho puso en el centro de la escena la necesidad de protocolos claros de intervención y protección dentro de los clubes

 Por Carla Canizzaro

Diversos casos de violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil registrados en el ámbito deportivo de la provincia de Mendoza encendieron las alarmas y generaron un fuerte debate sobre el rol de las instituciones. Impulsan desde Diputados una guía para los clubes ante estas situaciones.

Uno de los episodios que marcó un punto de inflexión fue el caso de abuso sexual en el Club Alemán, que tuvo amplia repercusión tanto a nivel provincial como nacional. El hecho puso en el centro de la escena la necesidad de protocolos claros de intervención y protección dentro de los clubes.

Lee además
Nuevo caso de grooming derivó en una histórica sentencia por abuso sexual.

Histórico fallo por abuso sexual en un caso de grooming
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, la imputación no resultó sorpresiva

Cruce de versiones en el caso D'Agostino: la querella cuestiona y el acusado se defiende

De qué se trata el proyecto de Ley ante situaciones de abuso

En este contexto, la diputada provincial Giuliana Díaz (UCR) impulsó un proyecto de ley que propone la creación de una guía de intervención institucional ante casos de violencia y abuso en entidades deportivas. La iniciativa ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y recibió el acompañamiento de distintos bloques políticos.

giuliana díaz, liga mendocina
La diputada provincial Giuliana Díaz (UCR) impulsó el proyecto de ley

La diputada provincial Giuliana Díaz (UCR) impulsó el proyecto de ley

En diálogo con Sitio Andino, Díaz explicó que la propuesta consiste en "un protocolo de actuación y una guía de buenas prácticas para que los clubes puedan utilizar como herramienta".

Mendoza, pionera en políticas de género en el deporte

La legisladora destacó que Mendoza se posiciona como una de las primeras provincias en avanzar con políticas de género dentro de instituciones deportivas.

En ese sentido, recordó su experiencia al frente de la Comisión Femenina de la Liga Mendocina de Fútbol, donde se implementó por primera vez un protocolo de género para abordar situaciones de violencia.

Qué propone la guía de intervención

El proyecto tiene como objetivo establecer principios, pautas y mecanismos institucionales para actuar frente a casos de violencia, promoviendo relaciones basadas en el respeto y la igualdad dentro de los espacios deportivos.

Es para saber qué hacer si estas situaciones pasan. Que los clubes dejen de mirar para un costado, que se involucren y que empecemos a reflexionar dentro de las mesas directivas sobre estos temas Es para saber qué hacer si estas situaciones pasan. Que los clubes dejen de mirar para un costado, que se involucren y que empecemos a reflexionar dentro de las mesas directivas sobre estos temas

La guía incluye además:

  • Canales de contacto y números de asistencia
  • Lineamientos de actuación para dirigentes deportivos
  • Protocolos específicos para el trabajo con menores de edad
21 Entrenamiento de la primera divisi
La diputada remarcó la importancia de los clubes como espacios de contención.

La diputada remarcó la importancia de los clubes como espacios de contención.

El rol clave de los clubes en la protección de niños y adolescentes

Durante su intervención en el recinto, la diputada remarcó la importancia de los clubes como espacios de contención: "Sabemos que el segundo espacio más importante al que concurren los niños es el club".

Y agregó: "Las instituciones deportivas tienen que ser lugares seguros, donde estén contenidos y cuidados", afirmó. Finalmente, Díaz subrayó la necesidad de erradicar la naturalización de estas problemáticas.

Atencion-a-victimas-de-delitos-
Finalmente, Díaz subrayó la necesidad de erradicar la naturalización de estas problemáticas.

Finalmente, Díaz subrayó la necesidad de erradicar la naturalización de estas problemáticas.

"Es una guía integral para que todas las comisiones directivas cuenten con herramientas y no miren para otro lado. Debemos seguir trabajando en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y dejar de naturalizar hechos de violencia o abuso".

Temas
Seguí leyendo

La leve imputación a Marcelo D'Agostino por violencia de género

Echaron a un médico por ebrio y denunciado por abuso sexual

"Era el jefe de la banda": la dura acusación de Gianinna Maradona contra Matías Morla

Libertad de prensa en debate: el fuerte reclamo de ADEPA al poder político

Lágrimas, aplausos y rock: el homenaje a Felipe Staiti que emocionó a Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Las Más Leídas

 Gastronomía regional: cómo preparar el auténtico chimichurri mendocino

El error que arruina tu chimichurri y el truco mendocino para un asado de otro planeta

Un infarto al volante causó un choque entre un auto y un camión en Luján de Cuyo

Misterio en Ruta 82: investigan si un infarto causó un choque fatal

Maia Raficco, conquistó el corazón de Franco Coalpinto.

Quién es la actriz que conquistó el corazón de Franco Colapinto

Roque Avallay junto a Pedro Palazzo cuando defendía los colores del Club Deportivo Maipú.

El fútbol de Mendoza y el país despide al histórico Roque "Chivo" Avallay, ídolo y campeón en los 70

Cómo es la cosecha de aceitunas en Mendoza y qué desafíos enfrenta el sector olivícola

La cosecha de aceitunas gana protagonismo en el otoño mendocino: dónde se produce y qué define su calidad