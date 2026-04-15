Finalizan las imputaciones en el caso de abuso sexual en el Club Alemán y todas las acusadas declararon

Según la causa, al menos diez jugadoras habrían participado de un supuesto "ritual de bienvenida"

La causa por presunto abuso sexual contra una menor de edad en el Club Alemán continúa avanzando en sede judicial. Este miércoles quedará formalizada la imputación de las jugadoras de hockey sobre césped que participaron del denominado "ritual" de bienvenida ocurrido en 2022.

Todas las jóvenes señaladas en la investigación optaron por prestar declaración ante la fiscalía , donde brindaron su versión de los hechos ocurridos en el camarín del club.

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Las audiencias comenzaron el pasado 7 de abril , cuando las sospechosas (de quiénes se reserva la identidad) se presentaron ante el fiscal de la causa, Mauro Perassi . En esa primera instancia, dos jugadoras fueron imputadas formalmente .

Desde entonces, el proceso continuó con nuevas presentaciones y testimonios. Según confirmaron a Sitio Andino, fuentes cercanas a la investigación, este miércoles se completará la imputación del resto de las involucradas , marcando un nuevo avance en el expediente.

poder judicial, polo judicial, ministerio publico fiscal.jpg Este miércoles se completará la imputación del resto de las involucradas, marcando un nuevo avance en el expediente Foto: Yemel Fil

Desde la defensa de las acusadas señalaron que "todas han declarado lo mismo, totalmente distinto a lo que ha dicho la denunciante", dejando en evidencia la existencia de versiones contrapuestas sobre lo sucedido.

En este contexto, se espera que en las próximas jornadas declaren otras jóvenes que participaron del ritual de bienvenida.

Qué dice la denuncia y cómo habría sido el ritual

De acuerdo con la imputación, el hecho ocurrió aquel 20 de abril de 2023 cerca de las 23 en las instalaciones del club, ubicadas en Guaymallén. Allí se habría llevado a cabo un "bautismo" para seis menores de edad recientemente ascendidas al equipo de primera de hockey sobre césped.

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Según la reconstrucción judicial, a las jóvenes se les indicó que debían llevar ropa para "mancharse" y luego fueron conducidas al baño del predio.

En su declaración en Cámara Gesell, la denunciante (hoy de 18 años) aseguró que fue sometida a prácticas de contenido sexual en el marco de una concentración por la Liga de Hockey Regional. Relató que fue obligada a desvestirse parcialmente, vendada y expuesta a situaciones que incluyeron el contacto de objetos y alimentos con su cuerpo.