El fuerte testimonio de la madre de la víctima de abuso sexual en el Club Alemán

En su declaración en Cámara Gesell, la denunciante aseguró que fue sometida a prácticas de contenido sexual

El caso de presunto abuso sexual en el Club Alemán continúa generando conmoción y debate. Mientras la causa avanza en la Justicia, la madre de la joven denunciante brindó un extenso testimonio en el que expone el impacto del hecho , cuestiona el accionar institucional y advierte sobre la necesidad de frenar estas prácticas dentro de los clubes.

La semana anterior comenzaron las imputaciones con tras las 10 jugadoras de hockey acusadas de abuso sexual . En este marco, dos de ellas ya fueron imputadas y se espera que este lunes el fiscal Mauro Perassi continúe con el proceso judicial.

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En declaraciones a Sitio Andino, la mujer describió el complejo camino que atraviesa la familia desde que decidieron denunciar.

Nosotros estamos bien, estamos fuertes y la verdad es que no es sencillo un proceso de denuncia. Creemos que la Justicia se va a ocupar de este tema Nosotros estamos bien, estamos fuertes y la verdad es que no es sencillo un proceso de denuncia. Creemos que la Justicia se va a ocupar de este tema

Con respecto a los dichos de los padres de las denunciadas, quienes manifestaron que la situación "se exageró", la madre de la víctima manifestó que "es una pena que se retrocedan en estos temas con menores".

Además, remarcó la gravedad de minimizar denuncias de este tipo: "La verdad que la violencia y el abuso a menores no está bueno y que minimicemos el pensamiento de un menor cuando denuncia es grave".

Club Aleman En declaraciones a Sitio Andino, la mujer describió el complejo camino que atraviesa la familia

El impacto en la víctima y su entorno

La madre explicó que la joven logró sostenerse con apoyo profesional, aunque el proceso fue profundamente doloroso.

"Ella en este momento está bien, está fuerte, la verdad que no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso de mucha angustia (…) la verdad es que no esperábamos nunca que nos fuera a pasar una cosa así en un club donde ella se formó".

hockey, club alemán El caso de presunto abuso sexual en el Club Alemán continúa generando conmoción y debate

También confirmó que la situación cambió por completo su vínculo con el deporte: "Ella no volvió a jugar al hockey. Está en el segundo año en la Universidad y está haciendo foco en su carrera profesional".

Las duras críticas al Club Alemán: "No tomaron ninguna medida"

Uno de los puntos más duros del testimonio apunta al accionar del club, al que acusan de no sancionar a las responsables ni proteger a la víctima.

"También nos costó mucho las decisiones que tomó el club, de no sancionarlas eh y después no apartar a las víctimas. Eso nos pareció re doloroso y una falta de responsabilidad de parte del club"

club alemán, abuso sexual Uno de los puntos más duros del testimonio apunta al accionar del club, al que acusan de no sancionar a las responsables

Y agregó: "Imagínate que en este club por por estacionar mal te suspendían 3 días y frente a un abuso sexual no hicieron nada cuando estaban al tanto de la situación".

Bautismos y prácticas naturalizadas

La madre también puso el foco en los llamados "bautismos" dentro de los clubes, señalando que estas situaciones eran conocidas.

"Esto se sabía en el club, que se realizaban este tipo de "bautismo", pero al no hablar las chicas... la verdad es que nosotros no podemos saber hasta qué punto han llegado".

En ese sentido, fue contundente: "Naturalizar este tipo de conductas no, porque esto retrasa en materia de violencia, en materia de género, y estamos hablando de que son menores".

Tras la visibilización del caso, la familia recibió múltiples mensajes de personas que atravesaron situaciones similares

Este fenómeno, según la madre, evidencia que no se trata de un hecho aislado sino de una práctica extendida en distintos ámbitos deportivos.

"No buscamos venganza, sino que no se repita"

Finalmente, la mujer dejó en claro cuál es el objetivo de la denuncia: "Nosotros no buscamos venganza, lo que buscamos es que esto no se repita y que se tome conciencia de que esto está mal. Es un delito".

Qué dice la denuncia y cómo habría sido el ritual

De acuerdo con la imputación, el hecho ocurrió aquel 20 de abril de 2023 cerca de las 23 en las instalaciones del club, ubicadas en Guaymallén. Allí se habría llevado a cabo un "bautismo" para seis menores de edad recientemente ascendidas al equipo de primera de hockey sobre césped.

Según la reconstrucción judicial, a las jóvenes se les indicó que debían llevar ropa para "mancharse" y luego fueron conducidas al baño del predio.

En su declaración en Cámara Gesell, la denunciante (hoy de 18 años) aseguró que fue sometida a prácticas de contenido sexual en el marco de una concentración por la Liga de Hockey Regional. Relató que fue obligada a desvestirse parcialmente, vendada y expuesta a situaciones que incluyeron el contacto de objetos y alimentos con su cuerpo.