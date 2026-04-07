Abuso sexual en el Club Alemán: empezaron las imputaciones y las acusadas declararon

El hecho ocurrió el 20 de abril de 2023 en el Club Alemán ubicado en Guaymallén

Durante la tarde de este martes, la Justicia imputó a dos de las diez jugadoras de hockey del Club Alemán de Mendoza en el marco de una causa por abuso sexual agravado . El hecho investigado ocurrió el 20 de abril de 2023, durante un supuesto ritual de bienvenida a una menor que debutaba en la primera división del club.

Según informaron fuentes judiciales a este medio, la audiencia se extendió más de lo previsto debido a que las acusadas comenzaron a prestar declaración en el expediente. Por este motivo, el proceso fue reprogramado y continuará este miércoles con la imputación del resto de las jugadoras. El fiscal Mauro Perassi decidió dividir el proceso en dos tandas.

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Por el momento, las dos jóvenes fueron imputadas por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por dos o más personas .

En paralelo, el abogado defensor confirmó que en la declaración, las imputadas no negaron haber participado del episodio. " Dan a entender que para ellas no es abuso y que la víctima podría haberse retirado del lugar si quería ", señaló.

El hecho investigado ocurrió el 20 de abril de 2023, durante un supuesto ritual de bienvenida a una menor

Esto es peor, porque reconocen que al lugar podía ingresar cualquiera y que la situación fue filmada Esto es peor, porque reconocen que al lugar podía ingresar cualquiera y que la situación fue filmada

Qué dice la denuncia y cómo habría sido el ritual

De acuerdo con la imputación, el hecho ocurrió aquel 20 de abril de 2023 cerca de las 23 en las instalaciones del club, ubicadas en Guaymallén. Allí se habría llevado a cabo un "bautismo" para seis menores de edad recientemente ascendidas al equipo de primera de hockey sobre césped.

Club Aleman Allí se habría llevado a cabo un "bautismo" para seis menores de edad recientemente ascendidas al equipo de primera de hockey

Según la reconstrucción judicial, a las jóvenes se les indicó que debían llevar ropa para "mancharse" y luego fueron conducidas al baño del predio.

En su declaración en Cámara Gesell, la denunciante (hoy de 18 años) aseguró que fue sometida a prácticas de contenido sexual en el marco de una concentración por la Liga de Hockey Regional. Relató que fue obligada a desvestirse parcialmente, vendada y expuesta a situaciones que incluyeron el contacto de objetos y alimentos con su cuerpo.

De archivo a imputación: el giro en la causa

La situación judicial de las diez sospechosas se agravó en los últimos meses tras un cambio de criterio en la investigación. En una primera instancia, durante 2023, una fiscal había archivado el caso al considerar que no existía delito y que los hechos denunciados se encuadraban en un contexto de "bromas".

Sin embargo, los abogados de la víctima apelaron la decisión y la Cámara de Apelaciones les dio la razón. A partir de allí, tras una serie de planteos judiciales, la Procuración ordenó reabrir la causa y avanzar con nuevas medidas.

poder judicial, polo judicial, ministerio publico fiscal.jpg El fiscal Perassi solicitó directivas para definir la calificación legal de los hechos y avanzar con las imputaciones Foto: Yemel Fil

Con la incorporación de pruebas adicionales y la reevaluación de los informes existentes, el fiscal Perassi solicitó directivas para definir la calificación legal de los hechos y avanzar con las imputaciones.

La audiencia continuará este miércoles con la imputación del resto de las jugadoras involucradas. La causa se encuentra en una etapa clave, con nuevas pruebas bajo análisis y declaraciones que podrían modificar el rumbo del expediente.