Imputarán a 10 jugadoras de hockey por un abuso sexual en el Club Alemán

La justicia citó en las últimas horas a 10 jugadoras de hockey del Club Alemán de Mendoza para notificarlas de una imputación por abuso sexual en el marco de la causa que investiga una serie de vejámenes en la bienvenida a una menor de edad que llegó a jugar, por primera vez, en la primera del club.

Será el fiscal Mauro Perassi quien notifique a las 10 sospechosas, todas jugadoras del plantel del primer equipo de hockey femenino del Club Alemán de Mendoza, por una imputación de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por dos o más personas.

Pese al agravante, la tipificación no implica detención por lo que, de no mediar cambios de último momento, cada una de las acusadas permanecerá en libertad mientras dure el proceso en su contra.

La situación procesal de las diez sospechosas se complicó en demasía en los últimos meses de investigación.

Es que el caso surgió en el 2023 pero en un primer instante, una fiscal determinó que no había delito y que todos los hechos denunciados habían ocurrido en un contexto de “bromas”.

Sin embargo, los abogados de la denunciante apelaron la decisión y la Cámara de Apelaciones les dio la razón. De esta forma, tras un largo ida y vuelta de planteos, la Procuradora decidió que Perassi reabriera la causa.

Ahora, con la producción de nuevas pruebas y la valoración de los informes ya incorporados a la causa, este lunes el fiscal pidió directivas a su jefe para decidir los delitos a imputar.

En abogado querellante Francisco Machuca, en diálogo con Hermoso Caos de Aconcagua Radio, aseguró que la causa tiene material suficiente para demostrar el delito.

“Lo que hay es una seguidilla de hechos y de conductas, tocamientos, forzamientos a realizar distintas conductas con una fuerte connotación sexual”, explicó Machuca.

En ese sentido, el letrado se esperanzó en que el caso quede como un ejemplo para todas las disciplinas deportivas donde se realizan “bienvenidas” a aquellos deportistas que llegan, por primera vez, al primer equipo del club.