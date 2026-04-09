Caso de abuso sexual en el Club Alemán: el abogado de la víctima cuestionó a quienes hablan de exageración

Según la causa, al menos diez jugadoras habrían participado de un supuesto "ritual de bienvenida"

El caso que involucra al Club Alemán es seguido de cerca por la Justicia y por toda la provincia de Mendoza . La investigación por un presunto abuso sexual contra una joven de 16 años , que debutaba en la primera división de hockey, derivó en la imputación de dos jugadoras y podría sumar nuevas acusaciones en los próximos días.

Según la causa, al menos diez jugadoras habrían participado de un supuesto "ritual de bienvenida" que hoy está bajo análisis judicial.

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Comenzaron las imputaciones por el caso de abuso en el Club Alemán y crece la expectativa por cuántas jugadoras quedarán involucradas

En diálogo con Sitio Andino, el abogado de la víctima, Francisco Machuca , se refirió a las declaraciones de los padres de las jugadoras, quienes sostuvieron que la situación "se exageró".

El letrado señaló que, si bien entiende la reacción de las familias en defensa de sus hijas, existen límites claros que no pueden justificarse .

Según la causa, al menos diez jugadoras habrían participado de un supuesto "ritual de bienvenida"

De esta manera, procedió a explicar acciones específicas que considera inaceptables y que superan cualquier posible justificación: dejar a una menor de 16 años semidesnuda frente a un grupo de personas, con la excusa de que tenían elementos para cubrirse, cuando en realidad solo disponían de evoltorios de toallas femeninas.

Además, fue contundente al afirmar "Me parece una de las defensas más machistas y canónicas decir que la víctima está exagerando".

De archivo a nuevas imputaciones

El hecho ocurrió el 20 de abril de 2023 y fue investigado durante meses. En una primera instancia, la causa fue archivada al considerar la fiscal interviniente que no existía delito y que los hechos denunciados se encuadraban dentro de un contexto de "bromas".

Sin embargo, la decisión fue apelada por los abogados de la víctima, lo que permitió que el expediente fuera reabierto

Este martes, el fiscal Mauro Perassi avanzó con nuevas medidas y dos de las diez jugadoras quedaron imputadas por el delito de abuso sexual agravado. Además, se prevé que el próximo lunes continúe el proceso judicial para definir la situación del resto de las involucradas.

club alemán, abuso sexual El hecho ocurrió el 20 de abril de 2023 en el Club Alemán ubicado en Guaymallén

Posibles penas y alternativas dentro del proceso

Machuca adelantó que el próximo lunes podrían registrarse nuevas imputaciones. En ese marco, explicó que el delito investigado prevé una pena mínima de tres años de prisión.

No obstante, indicó que existen alternativas dentro del proceso penal que podrían ser consideradas: "Hay soluciones alternativas al conflicto que entendemos que pueden ser lo mejor para todas las partes", sostuvo.

Un caso con impacto social y posible precedente

El caso generó fuerte repercusión a nivel provincial y nacional, no solo por la gravedad de los hechos, sino también porque la víctima es una menor que recién comenzaba su participación en la primera división del deporte.

Consultado sobre la posibilidad de que este episodio marque un antes y un después en el ámbito deportivo, especialmente en clubes privados, Machuca consideró que podría tratarse de un caso histórico para Mendoza.

Según explicó, la visibilización del hecho ya tuvo consecuencias: personas comenzaron a compartir experiencias similares que hasta ahora no se animaban a denunciar.

"La idea es visibilizar esto para que no vuelva a ocurrir", concluyó.