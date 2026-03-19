Allanamiento en Guaymallén: rescataron a 81 perros en un criadero clandestino

En el marco de una investigación judicial, efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un allanamiento en una vivienda de Guaymallén que permitió desarticular un criadero clandestino de perros que funcionaba sin habilitación y en condiciones sanitarias deficientes, logrando rescatar a 81 animales.

El operativo fue encabezado también por la Municipalidad de Guaymallén , con la participación de áreas como Comercio, Fiscalización y Zoonosis. Además, se contó con el apoyo de efectivos de Policía Rural y profesionales veterinarios, bajo directivas de la Unidad Fiscal interviniente .

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La medida se originó tras reiteradas denuncias de vecinos de El Sauce, quienes alertaron por fuertes olores, falta de higiene y movimientos compatibles con la cría y comercialización ilegal de animales , los mismos presentaban características distintivas de un Pinscher miniatura.

Lo cierto es que, al llegar al lugar, el personal fue recibido por un morador, quien permitió el ingreso, dando inicio al procedimiento en presencia de testigos.

Una vez dentro del inmueble, los efectivos constataron un escenario crítico: había una gran cantidad de perros -principalmente de razas pequeñas- en condiciones de extrema insalubridad, con acumulación de excremento, agua estancada y sin los cuidados básicos requeridos.

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Durante la inspección, se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos y medicación vencida, tanto de uso veterinario como humano.

Asimismo, se confirmó que los animales eran presuntamente comercializados de manera ilegal, lo que refuerza la hipótesis de un negocio clandestino sin ningún tipo de control sanitario.

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En total, se rescataron 81 perros, entre cachorros y animales que eran utilizados para la cría, los cuales fueron retirados del lugar y trasladados para su resguardo y atención por parte de personal especializado, en articulación con organizaciones proteccionistas.

Como consecuencia del procedimiento, una persona fue aprehendida y puesta a disposición de la Justicia, que ahora avanzará en la investigación para determinar responsabilidades en el presunto delito de maltrato animal y otras posibles infracciones.