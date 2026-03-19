Marcos Calvente anunció obras millonarias para evitar nuevos desbordes cloacales en Guaymallén

En medio de la emergencia sanitaria y ambiental declarada en Guaymallén , el intendente Marcos Calvente brindó detalles sobre el colapso del colector cloacal de calle Tirasso y profesor Mathus, que afecta a vecinos del departamento y apuntó a un problema estructural: la falta de inversión en infraestructura durante décadas.

En diálogo con Aconcagua Radio , el jefe comunal aseguró que el sistema cloacal del Gran Mendoza está “obsoleto” y advirtió que las fallas se repiten especialmente en su departamento.

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“Por el crecimiento desordenado explotan y siempre explotan en Guaymallén porque acá derivan y confluyen los colectores máximos, que van a la planta Paramillos, en Lavalle, pero en una zona adyacente al departamento”, explicó.

Además, fue contundente sobre el escenario actual: “Por pendiente y porque se acumulan los caudales, vamos a estar presos de esta situación hasta que no se renueve el sistema cloacal”.

Un problema estructural que se repite

El intendente remarcó que el colapso no es un hecho aislado, sino la consecuencia de múltiples factores acumulados durante años. “El crecimiento desordenado, sin planificación y sin renovación de infraestructura, hace que los colectores exploten o colapsen”, señaló.

En ese sentido, detalló que entre el 60% y el 70% de los líquidos cloacales del área metropolitana confluyen en ese sector, lo que genera una sobrecarga constante del sistema.

A esto se suma un problema técnico clave: la baja pendiente de las cañerías, que reduce la velocidad del flujo y provoca la acumulación de sedimentos. “Los líquidos cloacales se sedimentan porque la pendiente es baja. El caño pierde capacidad y el líquido desborda”, resumió.

Desbordes y emergencia

Calvente recordó que el problema no es nuevo. “Explotó hace muchos meses, se desborda”, indicó. En ese momento, los líquidos incluso llegaron a volcarse en el canal Pescara, lo que obligó a una intervención urgente.

“Aysam contrató una empresa de Brasil que, con el sistema en funcionamiento, metía un robot dentro de la cañería y sacaba todos los depósitos”, explicó. Esa limpieza permitió normalizar la situación durante un tiempo: “Estuvimos varios meses sin desborde”.

10 de Marzo de 2026, Socavón en calle Tirasso, cloacas, emergencia sanitaria Las lluvias intensas registradas entre el 5 y el 8 de marzo volvieron a agravar el escenario. Foto: Cristian Lozano

Sin embargo, las lluvias intensas registradas entre el 5 y el 8 de marzo volvieron a agravar el escenario. “La caída del colector en calle Tirasso hizo que ingresaran piedras, tierra y escombros que volvieron a depositarse en el sistema”, detalló. Y agregó: “Ya estamos en emergencia en este colector”.

Plan de acción: obras urgentes y solución estructural

Frente a este escenario, el municipio conformó un comité junto a Aysam, Irrigación y Ambiente y definió un plan integral.

Medidas inmediatas

Las acciones de corto plazo buscan evitar nuevos desbordes en condiciones normales:

Instalación de una nueva bomba en calle 2 de Mayo

Incorporación de una cañería adicional para aliviar el sistema

Trabajos intensivos para estabilizar la situación en los próximos días

“Esperamos que desde la semana que viene no haya más desbordes en condiciones normales”, aseguró.

Cámaras de sedimentación: la clave del mediano plazo

Uno de los ejes centrales será la construcción de cuatro cámaras de sedimentación. “Son estructuras grandes de hormigón donde el sistema retiene los sólidos antes de que lleguen a los puntos críticos”, explicó Calvente.

3 de junio, voces de gestión, marcos calvente, intendente guaymallen.jpg Uno de los ejes centrales será la construcción de cuatro cámaras de sedimentación, anunció Calvente. Foto: Yemel Fil

Estas obras demandarán cerca de $4.000 millones y podrían estar listas en aproximadamente un año. “Eso nos va a permitir que, cuando haya lluvias o caudales extraordinarios, el problema se retenga ahí y no colapse el colector”, señaló el intendente.

Un nuevo colector aliviador y financiamiento mixto

A largo plazo, se prevé la construcción de un colector aliviador de unos 7 kilómetros entre Severo del Castillo y calle Los Pinos. “Lo vamos a realizar en conjunto con Aysam: probablemente ellos aporten los materiales y el municipio el equipamiento”, indicó.

Además, Aysam continuará con obras estructurales financiadas con fondos del resarcimiento y con financiamiento internacional del BID. “El dinero es del operador, pero el municipio decidió ser parte de la solución porque nuestros vecinos no pueden seguir inundándose con líquidos cloacales”, remarcó.

Impacto metropolitano y reclamo por coparticipación

Calvente subrayó que el problema trasciende a Guaymallén. “Son más de 600.000 viviendas las que aportan a este sistema”, explicó, incluyendo a Godoy Cruz, Maipú, Luján y parte de Ciudad.

En ese contexto, cuestionó la distribución de recursos: “Otros municipios crecieron desordenados y usan esta infraestructura que termina colapsando en Guaymallén. Pero somos nosotros los que ponemos los recursos para resolverlo”.

Y concluyó: “Esto también tiene que ser parte de la discusión de la coparticipación”.

“No podemos seguir esperando”

El intendente cerró con una advertencia clara sobre la urgencia del problema: “Hemos definido obras de corto, mediano y largo plazo. No es nuestra red, no la operamos, pero igual decidimos actuar”. “No podemos seguir esperando mientras los vecinos se siguen inundando con líquidos cloacales”.

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