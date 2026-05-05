Legislatura de Mendoza: el Senado tuvo su primera sesión con la nueva conformación y se definieron autoridades. Foto: Prensa Senado.

La Cámara de Senadores tuvo este martes su primera sesión con su nueva conformación , en la que se eligieron las autoridades y se avanzó en la conformación de dos de las comisiones más importantes de la Legislatura de Mendoza . Así quedó el reparto de poder tras la reconfiguración del Senado .

En una sesión atravesada por varios cuartos intermedios, la Cámara alta definió sus autoridades de cara al nuevo período legislativo inaugurado el pasado 1° de mayo . Además, se dio el debut del interbloque Encuentro Mendocino , integrado por el Partido Justicialista (PJ) y de La Unión Mendocina , que logró quedar como segunda minoría, desplazando al otro debutante, el bloque de La Libertad Avanza (LLA).

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A su vez, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley impulsado por el diputado José Manuel Vilches (UCR) que actualiza la Ley Provincial N° 6.817 para potenciar la apicultura en la provincia .

Autoridades del Senado

Con la vicegobernadora Hebe Casado como máxima autoridad de la Cámara, acompaña Martín Kerchner como presidente provisional. Este martes se confirmó como vicepresidente a Mauricio Sat, senador sanraelino del PJ, ahora parte de Encuentro Mendocino, espacio que tendrá como presidente a Ariel Pringles.

Presidente provisional: Martín Kerchner (UCR-CM).

(UCR-CM). Vicepresidente: Mauricio Sat (PJ- Encuentro Mendocino).

(PJ- Encuentro Mendocino). Vicepresidenta primera: Macarena D’Ambrogio (LLA).

(LLA). Vicepresidenta segunda: Flavia Manoni (LUM-Encuentro Mendocino).

(LUM-Encuentro Mendocino). Vicepresidente tercero: Omar Parisi (Fuerza Patria).

(Fuerza Patria). Vicepresidente cuarto: Dugar Chappel (Partido Verde).

senadores, legislatura, camara de senadores, bloques, mauricio sat.jpg Senador Mauricio Sat. Foto: Yemel Fil

Las dos comisiones que ya fueron conformadas

En la sesión también quedaron establecidas algunas comisiones, mientras que las otras se definirán en los próximos días, proceso clave para que empiecen a analizarse los proyectos.

Se conformó la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), una de las más relevantes dentro del funcionamiento parlamentario. Estará integrada por Walther Marcolini, Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Leonardo Yapur, Gustavo Soto, María Beatriz Galiñares, Armando Magistretti, Adriana Cano, Pedro Serra, Carolina Loparco, Lucas Fosco y Ariel Pringles.

En el recinto, el senador Dugar Chappel manifestó su enojo por quedarse afuera de la conformación de LAC y criticó que el Partido Verde sea el único espacio sin representatividad en ese órgano.

También se designaron los miembros del Jury de Enjuiciamiento: como titulares quedaron Martín Kerchner, Leonardo Yapur, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Néstor Majul, Mauricio Sat y Carolina Loparco. En tanto, como suplentes fueron nombrados María Beatriz Galiñares, Evelin Pérez, Gustavo Soto, Patricia Sánchez, Yamel Ases, Ariel Pringles y Lucas Fosco.