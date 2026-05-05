5 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Legislatura de Mendoza

Legislatura de Mendoza: el Senado tuvo su primera sesión con la nueva conformación y se definieron autoridades

Este martes, en la Legislatura de Mendoza, la Cámara de Senadores realizó su primera sesión con los nuevos legisladores.

Legislatura de Mendoza: el Senado tuvo su primera sesión con la nueva conformación y se definieron autoridades. Foto: Prensa Senado.

Legislatura de Mendoza: el Senado tuvo su primera sesión con la nueva conformación y se definieron autoridades. Foto: Prensa Senado.

 Por Florencia Martinez del Rio

La Cámara de Senadores tuvo este martes su primera sesión con su nueva conformación, en la que se eligieron las autoridades y se avanzó en la conformación de dos de las comisiones más importantes de la Legislatura de Mendoza. Así quedó el reparto de poder tras la reconfiguración del Senado.

En una sesión atravesada por varios cuartos intermedios, la Cámara alta definió sus autoridades de cara al nuevo período legislativo inaugurado el pasado 1° de mayo. Además, se dio el debut del interbloque Encuentro Mendocino, integrado por el Partido Justicialista (PJ) y de La Unión Mendocina, que logró quedar como segunda minoría, desplazando al otro debutante, el bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Lee además
Encuentro Mendocino se presentó formalmente el 1º de mayo, pero venía armándose desde hace meses.

El bloque "panperonista" debutó en el Senado: por qué el kirchnerismo quedó afuera y la mirada electoral
El 1 de mayo quedó conformada la nueva Legislatura de Mendoza.

Nueva Legislatura de Mendoza el oficialismo retiene el control, pero crecen nuevos bloques y cambia el equilibrio
nuevo Senado 2026, Legislatura Mendoza
Cámara de Senadores.

Cámara de Senadores.

Autoridades del Senado

Con la vicegobernadora Hebe Casado como máxima autoridad de la Cámara, acompaña Martín Kerchner como presidente provisional. Este martes se confirmó como vicepresidente a Mauricio Sat, senador sanraelino del PJ, ahora parte de Encuentro Mendocino, espacio que tendrá como presidente a Ariel Pringles.

  • Presidente provisional: Martín Kerchner (UCR-CM).
  • Vicepresidente: Mauricio Sat (PJ- Encuentro Mendocino).
  • Vicepresidenta primera: Macarena D’Ambrogio (LLA).
  • Vicepresidenta segunda: Flavia Manoni (LUM-Encuentro Mendocino).
  • Vicepresidente tercero: Omar Parisi (Fuerza Patria).
  • Vicepresidente cuarto: Dugar Chappel (Partido Verde).
senadores, legislatura, camara de senadores, bloques, mauricio sat.jpg
Senador Mauricio Sat.

Senador Mauricio Sat.

Las dos comisiones que ya fueron conformadas

En la sesión también quedaron establecidas algunas comisiones, mientras que las otras se definirán en los próximos días, proceso clave para que empiecen a analizarse los proyectos.

Se conformó la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), una de las más relevantes dentro del funcionamiento parlamentario. Estará integrada por Walther Marcolini, Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Leonardo Yapur, Gustavo Soto, María Beatriz Galiñares, Armando Magistretti, Adriana Cano, Pedro Serra, Carolina Loparco, Lucas Fosco y Ariel Pringles.

En el recinto, el senador Dugar Chappel manifestó su enojo por quedarse afuera de la conformación de LAC y criticó que el Partido Verde sea el único espacio sin representatividad en ese órgano.

También se designaron los miembros del Jury de Enjuiciamiento: como titulares quedaron Martín Kerchner, Leonardo Yapur, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Néstor Majul, Mauricio Sat y Carolina Loparco. En tanto, como suplentes fueron nombrados María Beatriz Galiñares, Evelin Pérez, Gustavo Soto, Patricia Sánchez, Yamel Ases, Ariel Pringles y Lucas Fosco.

Temas
Seguí leyendo

Lo que se viene en la Legislatura de Mendoza: armado de comisiones y reparto de poder

Alfredo Cornejo en la Legislatura: los ejes de su discurso ante la Asamblea

Diputado del sur mendocino pone el foco en "achicar la provincia" y potenciar la región

Sin grieta: se despidieron 21 diputados y dejaron dos leyes aprobadas por unanimidad

El proyecto para reconvertir el exAutódromo San Martín vuelve, con cambios, a Diputados

Emoción, pases de factura y balance: así fue la despedida de los senadores que dejaron su banca

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo

Mendoza activa un clúster clave que promete desarrollo industrial, tecnológico y minero

LO QUE SE LEE AHORA
La obra se amplió 12 kilómetros y llegará hasta Luján

Cómo será el nuevo recorrido del Tren de Cercanías que conectará el Este con Luján

Las Más Leídas

Debido a la guerra en Medio Oriente, suben los subsidios al gas y los mendocinos se verán beneficiados

El anuncio del gobierno nacional que impactará en el bolsillo de 250 mil mendocinos

El fin del PEVI deja a la Coviar en debilidad y se abre el camino judicial

El Gobierno liquida el PEVI y estalla el conflicto con Coviar

La obra se amplió 12 kilómetros y llegará hasta Luján

Cómo será el nuevo recorrido del Tren de Cercanías que conectará el Este con Luján

Importante despliegue policial por el paradero de una menor en Maipú.

Importante despliegue policial por una menor que desapareció en Maipú

Máxima preocupación por un incendio en Guaymallén.

Violencia de género: máxima tensión durante un incendio en Guaymallén