Debuta el bloque "panperonista" en el Senado de Mendoza: por qué quedó afuera el kirchnerismo

El Senado de Mendoza estrena este martes la nueva configuración política con el debut de los legisladores electos en los comicios de 2025 . En ese contexto, también estrena el flamante interbloque “Encuentro Mendocino” , un armado "panperonista" entre el Partido Justicialista y sectores de La Unión Mendocina que busca proyectarse como alternativa electoral hacia 2027 .

El espacio político se lanzó formalmente en la previa del discurso del gobernador del 1º de mayo, aunque se tejió durante semanas/meses previos , y de algún modo replica lo que ocurre con el movimiento a nivel nacional. Es un armado entre peronistas no kirchneristas , que deja afuera justamente al sector vinculado con la expresidenta y La Cámpora .

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El interbloque reúne a ocho senadores (cinco pejotistas y tres de LUM) y se presenta como una voz opositora en la Cámara Alta , en un escenario donde el oficialismo mantiene una posición dominante. Ese número le permite superar al bloque de La Libertad Avanza y quedar como segunda minoría después de Cambia Mendoza, lo que le otorgó la vicepresidencia de la Cámara y mayor incidencia en las comisiones.

Pero el objetivo va más allá de lo institucional. La titular de la bancada del PJ, Adriana Cano, reveló que el armado configura el primer paso hacia una propuesta electoral para 2027.

Omar Félix, Emir Félix, Matías Stevanato y Adriana Cano, Coviar 2026 El peronismo "tradicional" armó bloque aparte y el kirchnerismo quedó afuera del armado. Foto: Cristian Lozano

“Estamos en un camino preelectoral, hay que dar los debates necesarios”, sostuvo. La legisladra ciurquista remarcó que el espacio busca “priorizar a Mendoza” frente a lo que consideran un vacío en la defensa de los intereses provinciales.

En la misma línea, el miembro de LUM Ariel Pringles —también de extracción peronista pero que en 2023 participó con el demarchismo—, señaló que la alianza responde a coincidencias previas y a la necesidad de construir “una voz en conjunto” dentro del Senado.

La discusión nacional del peronismo se traslada a Mendoza

La conformación de Encuentro Mendocino no escinde de la discusión que se lleva en el peronismo a nivel nacional. Se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración en todo el país, donde distintos sectores buscan correrse de la lógica más dura del kirchnerismo.

El mismo 1° de mayo, en paralelo a la presentación del interbloque en Mendoza, se lanzó en provincia de Buenos Aires un espacio de “peronismo federal”, con participación (desde la virtualidad) del propio diputado nacional Emir Félix, titular del PJ en la provincia.

Ese armado nacional plantea discutir “ideas antes que nombres” y construir una alternativa que no quede atrapada en la interna entre el kirchnerismo y el kicillofismo, que se libra encarnadamente en PBA.

peronismo federal, peronismo debate, Victoria Tolosa Paz El "peronismo federal" reunió a dirigentes no kirchneristas de todo el país en un acto en Buenos Aires. Foto: @cjeronimook en X

El sanrafaelino explicó el objetivo de ese diálogo federal del que es uno de los principales protagonistas. “Es un espacio abierto para discutir qué peronismo queremos hacia adelante y para que la agenda del Interior esté presente”, afirmó. Un planteo que ya había hecho en los últimos turnos electorales en Mendoza, que provocó el murmullo del sector K, y que se trasladó en un quiebre en los comicios municipales de febrero.

En ese sentido, manigestó que las internas no son perjudiciales per sé, sino que es una etapa necesaria para la construcción de liderazgos. "Es parte de la vida política y de la historia del peronismo. Veremos quién es el más hábil para construirlo", sintetizó.

Por qué el kirchnerismo quedó afuera del armado entre el PJ y LUM

Como se advirtió días atrás en el juramento de los legisladores, el kirchnernismo armó "rancho aparte" en la Legislatura y conformó el bloque "Fuerza Patria". ¿Significa esto el quiebre definitivo del peronismo en Mendoza? Para nada. Una situación similar ocurrió en 2018, cuando ese sector presentó el bloque "Podemos" y un año más tarde ambas facciones compartieron el "Frente Elegí" (PASO mediante para dirimir candidaturas; pero juntos).

Desde ese sector, el diputado Lucas Ilardo relativizó el impacto de la movida. “Es un tema menor, que interesa poquísimo”, lanzó, aunque dejó una chicana hacia la conducción partidaria al afirmar que “sumaron tres legisladores y perdieron cuatro (dos diputados y dos senadores K). Clarita la cuenta”.

01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, discurso Gobernador Alfredo Cornejo, Lucas Ilardo, diputado provincial Lucas Ilardo minimizó la interna en el peronismo mendocino y acusó a la conducción de echar a su espacio del bloque. Foto: Cristian Lozano

Tanto Ilardo como el senador Félix González, postularon que la decisión de que el kirchnerismo no participe fue de los popes partidarios. Una versión que contrasta con la de la conducción, desde donde se afirma que la fractura fue impulsada por La Cámpora.

“Si no tenemos que estar, no estaremos en ese bloque, pero vamos a seguir estando en el peronismo”, afirmó González, quien también puso paños fríos y se mostró confiado en una futura reorganización del espacio, pero a partir de lo que surja de las negociaciones nacionales.

"El peronismo se va a reordenar desde la Nación porque es un movimiento nacional. No es un partido municipal, ni tenemos dirigentes que estén mostrando su voluntad de un proyecto provincial", remarcó.

Coincidencias programáticas y sin réplica en Diputados

Más allá de las tensiones internas, en el PJ destacan que el acuerdo con La Unión Mendocina se construyó sobre coincidencias en temas como producción, trabajo y desarrollo.

El diputado Germán Gómez, titular de la bancada pejotista en la Cámara Baja, subrayó a este medio que la clave fue “dejar de lado diferencias ideológicas” para avanzar en agendas comunes y generar soluciones concretas. “Hay cuestiones donde la discusión no genera resultados, pero sí puede hacerlo el diálogo constructivo”, resumió.

Esa visión es compartida por Félix, quien definió el interbloque como una forma de “ampliar los brazos del peronismo” hacia sectores con los que comparten diagnósticos y objetivos.

01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, Emir Félix Emir Félix, presidente del Partido Justicialista en Mendoza y uno de los referentes del "peronismo federal". Foto: Cristian Lozano

La consolidación del interbloque opositor en el Senado no tendrá su espejo en Diputados, donde el esquema será distinto. El PJ y los exintegrantes de LUM se mantendrán en bloques separados. Tanto los sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio, como Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos), descartaron sumarse al espacio. Hay lógica: los tres se muestran últimamente cercanos a Cambia Mendoza.

Con el 2027 en el horizonte, el peronismo mendocino empieza a redefinir su identidad, en sintonía con una discusión más amplia que atraviesa a todo el país.

Quiénes integran el interbloque "Encuentro Mendocino"

A los mencionados Cano (PJ) y Pringles (LUM), se suman la schiarettista Flavia Manoni, Luis Novillo, Luz Llorens, Mauricio Sat, Pedro Serra y el "lilito" Marcos Quattrini, el único del listado que no proviene del peronismo.

También del universo peronista, pero fuera del nuevo espacio, aparecen Félix González y Omar Parisi (Fuerza Patria) y el maipucino díscolo, Duilio Pezzutti (Podemos Encuentro Peronista).