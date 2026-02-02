El Móvil de Salud continúa acercando servicios a los vecinos de Guaymallén

Móvil de salud de Guaymallén.

El Móvil de Salud del Municipio de Guaymallén se encuentra brindando atención al público en la Explanada municipal, ubicada en Libertad 720, de 09.00 a 12.00 horas.

La atención se realiza mediante turnos otorgados por orden de llegada, hasta agotar los cupos diarios disponibles, con el objetivo de garantizar un acceso organizado y eficiente a los servicios de salud.

Móvil de Salud itinerante en Guaymallén Este dispositivo permanecerá en el lugar hasta el 13 de febrero, fecha en la que el móvil retomará su modalidad itinerante, recorriendo distintos puntos del departamento para acercar la atención sanitaria a más vecinos y vecinas.

Los nuevos destinos y cronogramas serán informados oportunamente a través del sitio web oficial del Municipio: guaymallen.gob.ar.

