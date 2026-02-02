2 de febrero de 2026
Sitio Andino
Atención sanitaria

El Móvil de Salud continúa acercando servicios a los vecinos de Guaymallén

El dispositivo de salud permanecerá hasta el 13 de febrero, luego retomará su recorrido por distintos puntos del departamento de Guaymallén.

Móvil de salud de Guaymallén.

La atención se realiza mediante turnos otorgados por orden de llegada, hasta agotar los cupos diarios disponibles, con el objetivo de garantizar un acceso organizado y eficiente a los servicios de salud.

Móvil de Salud itinerante en Guaymallén

Este dispositivo permanecerá en el lugar hasta el 13 de febrero, fecha en la que el móvil retomará su modalidad itinerante, recorriendo distintos puntos del departamento para acercar la atención sanitaria a más vecinos y vecinas.

Los nuevos destinos y cronogramas serán informados oportunamente a través del sitio web oficial del Municipio: guaymallen.gob.ar.

