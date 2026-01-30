30 de enero de 2026
Guaymallén continúa acercando servicios con el Registro Civil Móvil

Los vecinos de Guaymallén podrán gestionar trámites como DNI, partidas de nacimiento y más, sin necesidad de ir a las oficinas centrales.

Registro Civil de Guaymallén.

Registro Civil de Guaymallén.

La atención se realizará de lunes a viernes, desde las 8:30, con 30 turnos diarios por orden de llegada. Solo para solicitar partidas de nacimiento, los interesados pueden acercarse sin necesidad de solicitar turno previo (hasta las 13 horas).

Trámites disponibles en Guaymallén

En el Registro Civil Móvil se podrán realizar los siguientes trámites:

  • Documentos Nacionales de Identidad (DNI)

    • Trámites relacionados con DNI tradicional y DNI exprés

    • Renovaciones de 5 y 8 años

    • Renovación de 14 años

    • Trámites por robo, pérdida o extravío (se entrega constancia)

  • Partidas

  • Partidas de nacimiento

No se realizan trámites de pasaporte.

Costos y formas de pago

Partidas digitales sin costo

Se recuerda que las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción también pueden solicitarse de manera gratuita a través de la aplicación oficial del Gobierno de Mendoza MendozaXMi, sin necesidad de concurrir al operativo móvil.

Cronograma – Febrero 2026

  • Del 2 al 6 de febrero: CIC Barrio Paraguay

  • 9 al 13: Club la Primavera
  • 18 al 20: Delegación Las Cañas
  • 23 al 27: SUM Bº Patrón Santiago
