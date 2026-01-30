Guaymallén continúa acercando servicios con el Registro Civil Móvil

Registro Civil de Guaymallén.

La atención se realizará de lunes a viernes, desde las 8:30, con 30 turnos diarios por orden de llegada. Solo para solicitar partidas de nacimiento, los interesados pueden acercarse sin necesidad de solicitar turno previo (hasta las 13 horas).

Trámites disponibles en Guaymallén En el Registro Civil Móvil se podrán realizar los siguientes trámites:

Documentos Nacionales de Identidad (DNI) Trámites relacionados con DNI tradicional y DNI exprés Renovaciones de 5 y 8 años Renovación de 14 años Trámites por robo, pérdida o extravío (se entrega constancia)

Partidas

Partidas de nacimiento No se realizan trámites de pasaporte. Costos y formas de pago Los trámites de DNI tienen costo y se abonan únicamente mediante billetera electrónica , según los tarifarios oficiales del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

La información actualizada sobre costos puede consultarse en: https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper/tarifario-de-tramites-de-renaper Partidas digitales sin costo Se recuerda que las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción también pueden solicitarse de manera gratuita a través de la aplicación oficial del Gobierno de Mendoza MendozaXMi, sin necesidad de concurrir al operativo móvil. Cronograma – Febrero 2026 Del 2 al 6 de febrero: CIC Barrio Paraguay

9 al 13: Club la Primavera

18 al 20: Delegación Las Cañas

23 al 27: SUM Bº Patrón Santiago