Boca vs Vélez: la probable formación del Xeneize en el Torneo Apertura

Sin Herrera ni Zeballos, Boca presenta un once con juveniles y regresos clave. El duelo será este domingo en el Amalfitani.

Torneo Apertura: Boca y Vélez cierran la jornada con un Xeneize remendado por las bajas

Imagen: Fotobaires
Por Sitio Andino Deportes

En una noche clave del Torneo Apertura, Boca visitará al Club Atlético Vélez Sarsfield con un equipo rearmado por las lesiones y con el regreso de una pieza clave en ataque. Claudio Úbeda definió un once con cambio de esquema y apuestas ofensivas para buscar su tercera victoria en el campeonato.

Los detalles de la formación de Boca Juniors para este domingo

La gran novedad es el regreso de Miguel Merentiel, quien dejó atrás un desgarro en el gemelo que lo mantuvo fuera desde la pretemporada. Aunque no llega con el ritmo ideal, el delantero uruguayo será titular y marcará el regreso de una referencia ofensiva que el equipo no tuvo en las últimas fechas. Su presencia le devuelve a Boca una cuota de gol y peso en el área rival, algo que el cuerpo técnico considera fundamental para este compromiso.

El regreso de Merentiel también implica un cambio de esquema. Sin extremos naturales por las bajas, Úbeda dejó de lado el 4-3-3 y apostará por un 4-4-2, con Gonzalo Gelini como socio del uruguayo en ataque. El juvenil se ganó su lugar tras un debut prometedor en la Bombonera y buenos minutos ante Estudiantes, y ahora tendrá su primera gran prueba como titular en un duelo exigente.

Miguel Merentiel.jpg
Miguel Merentiel dejó atrás un desgarro en el gemelo y vuelve con fuerza este domingo 8 de enero.

Las ausencias de Ander Herrera y Exequiel Zeballos obligaron a mover piezas en el mediocampo. Kevin Zenón volverá a su posición natural como volante por izquierda, mientras que Santiago Ascacibar se ubicará en el sector derecho, aportando equilibrio y despliegue. En el eje central, Milton Delgado se impondrá sobre Tomás Belmonte y acompañará a Leandro Paredes en el doble cinco, una apuesta por juventud y dinámica.

En defensa, Boca repetirá la base que viene utilizando: Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la última línea. Un bloque que buscará solidez ante un Vélez que también necesita sumar.

¿A qué hora es el partido de Boca vs. Vélez por el Torneo Apertura?

El partido se jugará este domingo desde las 22.15 en el Estadio José Amalfitani, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Nazareno Arasa. Para Boca, el objetivo es claro: sumar su tercera victoria en el torneo y consolidar un equipo que todavía está en construcción, pero que empieza a mostrar señales de identidad.

