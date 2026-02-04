Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026

Por Sitio Andino Deportes







Con Boca Juniors ya está clasificado a la CONMEBOL Libertadores 2026, y crece la expectativa entre los hinchas por sabercuándo debutará el equipo dirigido por Claudio Úbeda en el torneo de clubes más importante de Sudamérica. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Leandro Paredes Boca y la ilusión de la séptima Copa Libertadores El camino de Boca en la CONMEBOL Libertadores Boca Juniors todavía no tiene definidas las fechas exactas de sus partidos. Aunque aún no se conocen los días y horarios específicos, el equipo debutará en la fase de grupos a partir del martes 7 de abril, ya que disputará el máximo torneo continental y será cabeza de serie en el sorteo previsto para la semana del 18 de marzo, cuando se conocerán sus rivales.

La CONMEBOL Libertadores 2026 comenzará oficialmente el martes 7 de abril con la primera fecha. La segunda jornada se disputará entre el 14 y el 16 de abril; la tercera, entre el 28 y el 30 del mismo mes; la cuarta se jugará del 5 al 7 de mayo; la quinta, entre el 19 y el 21; y la sexta y última fecha de la fase de grupos tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio se realizará el sorteo del cuadro de octavos de final. Esa instancia se jugará entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de final entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales del 14 al 22 de octubre y la gran final está programada para el 28 de noviembre.

