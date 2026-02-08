Show del Super Bowl 2026: los detalles del espectáculo que protagonizará Bad Bunny

La final del Super Bowl LX , el evento deportivo más importante de los Estados Unidos , se juega este domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara. Uno de los momentos más esperados será el espectáculo de medio tiempo, que este año contará con la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny .

El encuentro que enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks definirá al campeón de la temporada 2025 de la NFL. El show central se realizará luego de la primera mitad del juego y promete ser uno de los hitos musicales del año en términos de audiencia global.

Benito Antonio Martínez Ocasio hará historia al convertirse en el primer artista solista latino en encabezar el show cantando mayoritariamente en español, diferenciándose así de sus predecesores. El artista llega al Super Bowl tras ganar el Grammy al Álbum del Año por su disco "Debí Tirar Más Fotos".

La expectativa puertas adentro de la liga es total, ya que el enfrentamiento entre Seattle y New England revive uno de los capítulos más intensos del fútbol americano profesional.

Los pioneros: el empuje latino en la década del 90

El camino hacia el escenario principal fue pavimentado por Gloria Estefan, quien abrió las puertas mucho antes de que el reggaetón dominara los rankings.

1992: Estefan fue la primera gran estrella latina en actuar en el Super Bowl XXVI .

Estefan fue la primera gran estrella latina en actuar en el . 1995: regresó en un show temático de Indiana Jones junto a la Miami Sound Machine y el trompetista cubano Arturo Sandoval , aportando jazz latino al evento.

regresó en un show temático de junto a la y el trompetista cubano , aportando jazz latino al evento. 1999: compartió escenario con Stevie Wonder, consolidándose como la latina con más apariciones en la historia del evento.

El pop del nuevo milenio: más presencia de Latinoamérica

Con la llegada del año 2000 (Super Bowl XXXIV), la NFL buscó un sonido más global. Enrique Iglesias y Christina Aguilera interpretaron "Celebrate the Future Hand in Hand" junto a Phil Collins, demostrando que el pop con ADN hispano ya era parte integral de la cultura estadounidense.

El antecedente directo más potente ocurrió en el Super Bowl LIV en Miami, cuando Shakira y Jennifer Lopez lideraron el espectáculo. Aquel show fue simbólico por incluir ritmos como la salsa y la champeta, y contó con la participación de la "nueva guardia": J Balvin y, curiosamente, un joven Bad Bunny que participó como invitado.

Seis años después de aquel cameo, el "Conejo Malo" regresa como protagonista absoluto para transformar el estadio en una discoteca global.

¿A qué hora es el Super Bowl 2026 en Argentina?

La cita está prevista para las 20:30 horas en Argentina, según la grilla de transmisiones para este año. El horario varía según la región:

20:30: Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

19:30: Bolivia y Venezuela.

18:30: Estados Unidos (zona Este).

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo y online?

Para seguir el partido legalmente desde el celular, tablet o computadora, la opción de streaming oficial es Disney+, que permite ver la final desde distintos dispositivos conectados a internet.

