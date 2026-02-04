4 de febrero de 2026
{}
Una gala que tuvo de todo

Balcón para algunos, delantal gris para otros: así se vivió la gala de MasterChef Celebrity

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala en la que pasó de todo. Mirá todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este martes 3 de febrero

Las hornallas de MasterChef Celebrity se encendieron nuevamente este martes en una gala marcada por la alta exigencia y la polémica. En esta ocasión, los participantes debieron cocinar los mejores cortes de la vaca Wagyu, una de las más exclusivas y costosas del mundo.

Aunque la mayoría de los famosos tuvo dificultades al presentar sus preparaciones, solo tres lograron destacarse, sorprender al jurado y asegurarse un lugar en el balcón: Ian Lucas, Agustín “Cachete” Sierra y Evangelina Anderson.

Famosos que subieron al balcón

  • Agustín "Cachete" Sierra
  • Ian Lucas
  • Evangelina Anderson

Participantes que quedaron con delantal gris

  • Andy Chango
  • Claudio “Turco” Husain
  • Leandro “Chino” Leunis
  • Marixa Balli

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
