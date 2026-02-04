Balcón para algunos, delantal gris para otros: así se vivió la gala de MasterChef Celebrity

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este martes 3 de febrero
Las hornallas de MasterChef Celebrity se encendieron nuevamente este martes en una gala marcada por la alta exigencia y la polémica. En esta ocasión, los participantes debieron cocinar los mejores cortes de la vaca Wagyu, una de las más exclusivas y costosas del mundo.
Aunque la mayoría de los famosos tuvo dificultades al presentar sus preparaciones, solo tres lograron destacarse, sorprender al jurado y asegurarse un lugar en el balcón: Ian Lucas, Agustín “Cachete” Sierra y Evangelina Anderson.