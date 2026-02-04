4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Emocionó en redes

Alejada de la TV, una actriz de Casi Ángeles será mamá y emocionó a sus seguidores

La ex Casi Ángeles reveló que se enteró de la noticia el 11 de diciembre, a los 29 años. Destacó el acompañamiento de su pareja y su entorno. ¿Quién es?

De Casi Ángeles a la maternidad: el emotivo posteo de una querida ex actriz.

De Casi Ángeles a la maternidad: el emotivo posteo de una querida ex actriz.

Por Sitio Andino MuchoShow

A través de un mensaje emotivo, Guadalupe Antón, ex actriz de Casi Ángeles, confirmó que está esperando un hijo. La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que recuerdan su paso por la ficción juvenil. Hoy, lejos de la exposición mediática, ¿cómo atraviesa este momento?

Guadalupe Antón, ex Casi Ángeles, será mamá y compartió un mensaje íntimo

Antón, también conocida por su papel de Ana “Anita” De los Santos en Chiquititas, se prepara para convertirse en mamá por primera vez. Actualmente alejada de la televisión, la joven se encuentra dedicada a su profesión como psicóloga.

Lee además
Balcón para algunos, delantal gris para otros: así se vivió la gala de MasterChef Celebrity
Una gala que tuvo de todo

Balcón para algunos, delantal gris para otros: así se vivió la gala de MasterChef Celebrity
¿Qué quiso inventar? El jurado de MasterChef Celebrity usó como saco de boxeo a este famoso video
Durísimo

¿Qué quiso inventar? El jurado de MasterChef Celebrity usó como saco de boxeo a este famoso

Desde ese presente más íntimo, compartió que se enteró de su embarazo el 11 de diciembre, a los 29 años, una edad que no pasó inadvertida para ella: es la misma a la que su madre fue mamá, un dato que resignificó aún más el momento.

Guadalupe Antón
El emotivo anuncio de Guadalupe Antón, ex Casi Ángeles, en Instagram.

El emotivo anuncio de Guadalupe Antón, ex Casi Ángeles, en Instagram.

En su mensaje, la actriz describió el impacto profundo que tuvo la noticia en su vida. “Hay algo profundamente hermoso ocurriendo dentro de mí”, escribió, aludiendo a una experiencia que, según expresó, se manifestó desde el primer instante en su cuerpo, en su corazón y en cada pensamiento nuevo que comenzó a aparecer.

La reflexión también estuvo atravesada por las emociones que despierta esta etapa. Antón habló de una vivencia difícil de explicar con palabras, pero que se siente de manera integral, como parte de un proceso de transformación personal que la encuentra conectada consigo misma y con su historia.

guadalupe antón lali
Guadalupe Antón junto a sus compañeros de elenco, Lali y su hermano Nazareno.

Guadalupe Antón junto a sus compañeros de elenco, Lali y su hermano Nazareno.

La futura mamá dejó en claro que no atraviesa este camino sola. Dedicó palabras especiales a su pareja, a quien definió como un sostén fundamental en este recorrido, destacando el acompañamiento, el aprendizaje compartido y la construcción paso a paso de esta nueva etapa.

El agradecimiento se extendió además a su familia, a la familia de su pareja y a sus amigas, a quienes señaló como pilares esenciales. Lejos de la exposición mediática, Guadalupe Antón transita el embarazo rodeada de afectos, en un presente distinto al de la ficción, pero igualmente lleno de significado.

Temas
Seguí leyendo

MasterChef Celebrity: la salida otro participante marcó una curiosa coincidencia con la China Suárez

Internaron de urgencia a Peter Lanzani: qué le ocurrió y cuál es su estado

Quiénes se llevaron los Premios Grammy 2026: lista completa de ganadores

MasterChef Celebrity tuvo un salvado y definió los delantales negros para la eliminación

Una investigación en Estados Unidos reveló vínculos financieros entre Jeffrey Epstein y Roberto Giordano

Incendios en la Patagonia: Cazzu y otros famosos impulsaron una colecta solidaria

¿Y ahora? Revelan nuevos detalles sobre el vínculo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Wanda Nara sorprendió con un anuncio de MasterChef Celebrity y un palito para la China Suárez

LO QUE SE LEE AHORA
¿Qué quiso inventar? El jurado de MasterChef Celebrity usó como saco de boxeo a este famoso video
Durísimo

¿Qué quiso inventar? El jurado de MasterChef Celebrity usó como saco de boxeo a este famoso

Las Más Leídas

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

La mayoría de los imputados en el juicio fue declarado culpable. Fotos: Cristian Lozano.
veredicto

Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

Walter Bento seguirá preso, ahora condenado.  video
fallo histórico

Walter Bento, culpable como jefe de una banda que pedía coimas a presos

Parque Infantil Abuelo Miguel en el distrito de Real del Padre.
Obras para los vecinos

San Rafael inaugura dos nuevos espacios de encuentro para la comunidad