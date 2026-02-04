Alejada de la TV, una actriz de Casi Ángeles será mamá y emocionó a sus seguidores

De Casi Ángeles a la maternidad: el emotivo posteo de una querida ex actriz.

A través de un mensaje emotivo, Guadalupe Antón , ex actriz de Casi Ángeles , confirmó que está esperando un hijo . La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que recuerdan su paso por la ficción juvenil. Hoy, lejos de la exposición mediática, ¿cómo atraviesa este momento?

Antón , también conocida por su papel de Ana “Anita” De los Santos en Chiquititas , se prepara para convertirse en mamá por primera vez. Actualmente alejada de la televisión , la joven se encuentra dedicada a su profesión como psicóloga .

Desde ese presente más íntimo, compartió que se enteró de su embarazo el 11 de diciembre , a los 29 años , una edad que no pasó inadvertida para ella: es la misma a la que su madre fue mamá, un dato que resignificó aún más el momento.

En su mensaje, la actriz describió el impacto profundo que tuvo la noticia en su vida. “Hay algo profundamente hermoso ocurriendo dentro de mí”, escribió, aludiendo a una experiencia que, según expresó, se manifestó desde el primer instante en su cuerpo , en su corazón y en cada pensamiento nuevo que comenzó a aparecer.

La reflexión también estuvo atravesada por las emociones que despierta esta etapa. Antón habló de una vivencia difícil de explicar con palabras, pero que se siente de manera integral, como parte de un proceso de transformación personal que la encuentra conectada consigo misma y con su historia.

guadalupe antón lali Guadalupe Antón junto a sus compañeros de elenco, Lali y su hermano Nazareno. Foto: Gentileza.

La futura mamá dejó en claro que no atraviesa este camino sola. Dedicó palabras especiales a su pareja, a quien definió como un sostén fundamental en este recorrido, destacando el acompañamiento, el aprendizaje compartido y la construcción paso a paso de esta nueva etapa.

El agradecimiento se extendió además a su familia, a la familia de su pareja y a sus amigas, a quienes señaló como pilares esenciales. Lejos de la exposición mediática, Guadalupe Antón transita el embarazo rodeada de afectos, en un presente distinto al de la ficción, pero igualmente lleno de significado.