Tensión en MasterChef Celebrity: medallas, festejos y un delantal negro decisivo

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025 Durante una nueva gala de MasterChef Celebrity, los participantes afrontaron un exigente desafío culinario: recrear un clásico de la pastelería, la torta arcoíris, una prueba que puso a prueba la técnica, la precisión y la creatividad de cada uno.

Embed - Las réplicas de la torta arcoíris de Betular: el verdadero "lo que pedís/lo que te llega" Luego de degustar las preparaciones, el jurado destacó los mejores desempeños y premió a Evangelina Anderson con la medalla de oro, mientras que Sofía “La Reini” Gonet se quedó con la de plata.

MasterChef Celebrity (3) Evangelina Anderson y Sofía “La Reini” Gonet recibieron las medallas en MasterChef Celebrity Sin embargo, la noche no fue igual para todos. Miguel Ángel Rodríguez no logró convencer con su propuesta, fue señalado entre los rendimientos más bajos de la jornada y, como consecuencia, recibió el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación.

Miguel Ángel Rodríguez, MasterChef Celebrity Miguel Ángel Rodríguez recibió el delantal negro Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.