Wanda Nara y Maxi López a los gritos en MasterChef Celebrity: qué pasó en el estudio

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un insólito ida y vuelta en plena gala .

Todo se originó cuando Damián Betular le pidió a Wanda Nara que anunciara la nueva consigna de MasterChef Celebrity en italiano. Al comenzar a hablar, su soltura con el idioma sorprendió a todos en el estudio .

Cada vez más cerca de la final MasterChef Celebrity: quién subió al balcón el domingo 26 de enero

De forma inesperada, la conductora se interrumpió y se dirigió a Maxi López: “ Che succede, Maxi con questa cara di cu… ?”. Él respondió de inmediato con un elogio: “ Parli benissimo l’italiano ”.

Tras el comentario, Wanda explicó el motivo de su dominio del idioma: “Viví 15 años en Italia. Allá dejé una parte de mi vida”, dijo entre risas. López aprovechó el momento y, también en italiano, lanzó un reclamo vinculado a su divorcio: “ Trae algunas cosas que quedaron de la primera administración ”.

Embed - Wanda Nara y Maxi López estuvieron a las puteadas en italiano - Masterchef Celebrity

Visiblemente molesta, la mediática replicó sin filtro: “No quedó nada, solo algunas cosas por pagar. Después te mando las facturas”. Para cerrar el tenso cruce, Wanda lanzó una frase contundente: “¡Non rompere il cazzo, Maxi!”, expresión que equivale a “no rompas las bo…”, y que dejó a todos sorprendidos en el estudio.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.