Wanda Nara y Maxi López a los gritos en MasterChef Celebrity: qué pasó en el estudio

La gala de MasterChef Celebrity sorprendió a todos con un inesperado cruce entre Wanda Nara y Maxi López durante el programa. Mirá qué pasó.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un insólito ida y vuelta en plena gala.

Qué ocurrió entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

Todo se originó cuando Damián Betular le pidió a Wanda Nara que anunciara la nueva consigna de MasterChef Celebrity en italiano. Al comenzar a hablar, su soltura con el idioma sorprendió a todos en el estudio.

¿Se puede decir eso? El comentario demoledor de Wanda Nara contra Miguel Ángel Rodríguez video
Polémica

¿Se puede decir eso? El comentario demoledor de Wanda Nara contra Miguel Ángel Rodríguez
MasterChef Celebrity: quién subió al balcón el domingo 26 de enero 
Cada vez más cerca de la final

MasterChef Celebrity: quién subió al balcón el domingo 26 de enero

De forma inesperada, la conductora se interrumpió y se dirigió a Maxi López: “Che succede, Maxi con questa cara di cu…?”. Él respondió de inmediato con un elogio: “Parli benissimo l’italiano”.

Tras el comentario, Wanda explicó el motivo de su dominio del idioma: “Viví 15 años en Italia. Allá dejé una parte de mi vida”, dijo entre risas. López aprovechó el momento y, también en italiano, lanzó un reclamo vinculado a su divorcio: “Trae algunas cosas que quedaron de la primera administración”.

Embed - Wanda Nara y Maxi López estuvieron a las puteadas en italiano - Masterchef Celebrity

Visiblemente molesta, la mediática replicó sin filtro: “No quedó nada, solo algunas cosas por pagar. Después te mando las facturas”. Para cerrar el tenso cruce, Wanda lanzó una frase contundente: “¡Non rompere il cazzo, Maxi!”, expresión que equivale a “no rompas las bo…”, y que dejó a todos sorprendidos en el estudio.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Noche desafiante

