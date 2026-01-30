Wanda Nara y Maxi López a los gritos en MasterChef Celebrity: qué pasó en el estudio

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un insólito ida y vuelta en plena gala.
Qué ocurrió entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity
Todo se originó cuando Damián Betular le pidió a Wanda Nara que anunciara la nueva consigna de MasterChef Celebrity en italiano. Al comenzar a hablar, su soltura con el idioma sorprendió a todos en el estudio.
De forma inesperada, la conductora se interrumpió y se dirigió a Maxi López: “Che succede, Maxi con questa cara di cu…?”. Él respondió de inmediato con un elogio: “Parli benissimo l’italiano”.
Tras el comentario, Wanda explicó el motivo de su dominio del idioma: “Viví 15 años en Italia. Allá dejé una parte de mi vida”, dijo entre risas. López aprovechó el momento y, también en italiano, lanzó un reclamo vinculado a su divorcio: “Trae algunas cosas que quedaron de la primera administración”.
Embed - Wanda Nara y Maxi López estuvieron a las puteadas en italiano - Masterchef Celebrity
Visiblemente molesta, la mediática replicó sin filtro: “No quedó nada, solo algunas cosas por pagar. Después te mando las facturas”. Para cerrar el tenso cruce, Wanda lanzó una frase contundente: “¡Non rompere il cazzo, Maxi!”, expresión que equivale a “no rompas las bo…”, y que dejó a todos sorprendidos en el estudio.