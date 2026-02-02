MasterChef Celebrity tuvo un salvado y definió los delantales negros para la eliminación

Por Juan Pablo Strappazzon







Este domingo se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un participante logró salvarse y quedaron definidos los delantales negros que irán a la gala de eliminación.

Un salvado y delantales negros: esto pasó en MasterChef Celebrity 2025 Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este domingo en una gala marcada por la exigencia. En esta oportunidad, los participantes debieron preparar un plato libre que combinara sabores y texturas diversas, bajo la atenta mirada de los cantantes Mau y Ricky Montaner.

Ian Lucas, Evangelina Anderson, Rusherking, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias y el Turco Husaín compitieron entre sí con el objetivo de continuar una semana más en el certamen.

Tras las degustaciones, solo dos famosos lograron destacarse con amplia diferencia sobre el resto: Ian Lucas y Emilia Attias. Finalmente, el jurado decidió que el influencer fuera quien se salvara de la gala de eliminación.

Ian Lucas, MasterChef Celebrity Ian Lucas se salvó de la gala de eliminación Quiénes van a la gala de eliminación Turco Husaín

Miguel Ángel Rodríguez

Rusherking

Evangelina Anderson

