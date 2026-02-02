MasterChef Celebrity tuvo un salvado y definió los delantales negros para la eliminación

Este domingo se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un participante logró salvarse y quedaron definidos los delantales negros que irán a la gala de eliminación.
Un salvado y delantales negros: esto pasó en MasterChef Celebrity 2025
Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este domingo en una gala marcada por la exigencia. En esta oportunidad, los participantes debieron preparar un plato libre que combinara sabores y texturas diversas, bajo la atenta mirada de los cantantes Mau y Ricky Montaner.
Ian Lucas, Evangelina Anderson, Rusherking, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias y el Turco Husaín compitieron entre sí con el objetivo de continuar una semana más en el certamen.
Tras las degustaciones, solo dos famosos lograron destacarse con amplia diferencia sobre el resto: Ian Lucas y Emilia Attias. Finalmente, el jurado decidió que el influencer fuera quien se salvara de la gala de eliminación.