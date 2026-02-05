Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento

Tras conocerse que Walter Bento podría recibir 18 años de prisión por delitos de corrupción, la Fiscalía detalló el pedido para el resto de los cómplices e integrantes de la asociación ilícita liderada por el exjuez federal.

La fiscal María Gloria André fundamentó sus pedidos y destacó que "claramente la necesidad para ganarse el sustento tiene que ser tachado ". Además, indicó: "La situación de Bento era acomodada, no necesitaba cometer un delito. La única explicación es el afán de lucro, absoluta codicia, interés por el dinero".

Fue destruida Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

Nueva medida Venezuela: Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos y podrían liberar a Nahuel Gallo

El clan Bento ya conoce cuál podría ser su condena , en base a lo solicitado por la Fiscalía. Mientras la figura central de la asociación ilícita podría recibir casi 20 años de prisión, para su esposa Marta Boiza serían seis y para su hijo Nahuel Bento , cinco.

El exjuez federal Walter Bento, condenado por corrupción.

Sin embargo, el resto de la asociación ilícita está compuesta por abogados y policías acusados por diferentes hechos. Algunos implicados tienen penas previas por otras causas y la Fiscalía pidió la unificación, por lo que, en total, deberían cumplir:

Jaime Alba (abogado): 8 años de prisión.

Culpable por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho en 1 hecho (caso 7). En tanto que fue absuelto en uno de los casos de cohecho.

Luis Francisco Álvarez (abogado): 5 años

Culpable, por asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por un hecho (caso 10). Además, fue absuelto en un caso de cohecho.

Alejandro Aramayo (abogado): 4 años y 6 meses

Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por dos hechos (casos 1 y 3).

Luciano Ortego: 12 años

Culpable de asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo agravado por 4 hechos (casos 1, 2, 3, 4, 5 y 15). En tanto que fue absuelto en dos casos de cohecho.

Leopoldo Martín Ríos: 5 años

Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo por 2 hechos y cohecho activo agravado por un hecho (casos 1, 3 y 8).

José Moschetti: 5 años

Culpable de asociación ilícita como miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.

Walter Eduardo Bardinella Donoso: 15 años

Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por dos hechos y cohecho activo agravado por un hecho (casos 1, 2 y 3).

Condenas pedidas para los sobornadores

José María Sanguedolce: 7 años 3 meses

Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 9).

Alfredo Aliaga: 2 años y 6 meses

Culpable por cohecho activo agravado en calidad de coautor en 1 hecho (caso 7).

Martín Rodolfo Bazán: 3 años

Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 8), con el agravante por funcionario público (por ser policía).

Marcos Calderón: 1 año y 6 meses

Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 4).

Daniel Gonzalo Martínez Pinto: 10 años

Culpable cohecho activo agravado por un hecho (caso 10).

Juan Carlos Molina: 3 años

Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 3).

Eugenio Nasi: 6 años y 3 meses

Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 2).