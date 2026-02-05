Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento

Tras conocerse que Walter Bento podría recibir 18 años de prisión por delitos de corrupción, la Fiscalía detalló el pedido para el resto de los cómplices e integrantes de la asociación ilícita liderada por el exjuez federal.
Los integrantes de la asociación ilícita y los sobornadores ya conocen cuántos años podrían recibir de condena. La solicitud de la Fiscalía.
La fiscal María Gloria André fundamentó sus pedidos y destacó que "claramente la necesidad para ganarse el sustento tiene que ser tachado". Además, indicó: "La situación de Bento era acomodada, no necesitaba cometer un delito. La única explicación es el afán de lucro, absoluta codicia, interés por el dinero".
El clan Bento ya conoce cuál podría ser su condena, en base a lo solicitado por la Fiscalía. Mientras la figura central de la asociación ilícita podría recibir casi 20 años de prisión, para su esposa Marta Boiza serían seis y para su hijo Nahuel Bento, cinco.
Sin embargo, el resto de la asociación ilícita está compuesta por abogados y policías acusados por diferentes hechos. Algunos implicados tienen penas previas por otras causas y la Fiscalía pidió la unificación, por lo que, en total, deberían cumplir:
Culpable por asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho en 1 hecho (caso 7). En tanto que fue absuelto en uno de los casos de cohecho.
Culpable, por asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por un hecho (caso 10). Además, fue absuelto en un caso de cohecho.
Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por dos hechos (casos 1 y 3).
Culpable de asociación ilícita como organizador en concurso real con cohecho activo agravado por 4 hechos (casos 1, 2, 3, 4, 5 y 15). En tanto que fue absuelto en dos casos de cohecho.
Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo por 2 hechos y cohecho activo agravado por un hecho (casos 1, 3 y 8).
Culpable de asociación ilícita como miembro, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.
Culpable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo agravado por dos hechos y cohecho activo agravado por un hecho (casos 1, 2 y 3).
Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 9).
Culpable por cohecho activo agravado en calidad de coautor en 1 hecho (caso 7).
Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 8), con el agravante por funcionario público (por ser policía).
Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 4).
Culpable cohecho activo agravado por un hecho (caso 10).
Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 3).
Culpable de cohecho activo agravado por un hecho (caso 2).