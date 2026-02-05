Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

El acusado fue capturado bajo de una alcantarilla, a metros de donde fue el robo.

Tras el robo seguido de persecución y la detención de cuatro ladrones en Godoy Cruz , efectivos de la Policía de Mendoza lograron la captura del quinto sospechoso, quien había logrado escapar y ocultarse debajo de una alcantarilla.

Los efectivos lo atraparon y sacaron de la acequia, donde estaba mojado y embarrado tratando de zafar de la captura.

Este individuo, de 32 años, tiene un largo prontuario con múltiples antecedentes penales, la mayoría por robos agravados y tenencia de armas de fuego.

Con esta captura, los cinco presuntos autores del atraco quedaron a disposición de la fiscalía de robos y hurtos.

El robo ocurrió cerca de las 7 de este jueves a metros de la Subcomisaría del barrio Fuchs, en Godoy Cruz, cuando un hombre fue asaltado al salir de su casa para ir a trabajar.

El robo generó un importante despliegue policial.

Los maleantes amenazaron a la víctima y le arrebataron algunas de sus pertenencias, pero luego tuvieron que abortar el plan y escapar, ante la presencia de la policía.

El robo ocurrió en inmediaciones al cruce de las calles Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina, donde los policías lograron detener dos autos en los que se movilizaban los sospechosos y en los que había algunas de las pertenencias sustraídas.

Los cuatro individuos atrapados son sujetos con múltiples antecedentes penales, por lo que la ministra de Seguridad destacó la intervención policial y aprovechó para destacar esta situación de sujetos que son detenidos y obtienen luego la libertad.