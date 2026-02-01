1 de febrero de 2026
Inseguridad

Destrozó un comercio en la Ciudad de Mendoza, robó un celular y huyó: su cara quedó registrada

El robo ocurrió en calle Espejo. Aunque el ladrón se llevó un celular, las imágenes permitieron obtener primeros planos de su rostro. El video del momento.

Las imágenes permitieron obtener primeros planos de su rostro

 Por Carla Canizzaro

Un grave hecho de inseguridad acompañado de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local comercial ubicado en la Ciudad de Mendoza. Un sujeto destrozó la puerta principal con una piedra de gran tamaño, logró ingresar al comercio, sustrajo un teléfono celular y escapó caminando al activarse la alarma de seguridad.

El episodio ocurrió el sábado, pasadas las 15, en un local de fotografía situado en calle Espejo 772. Según se observa en las imágenes, el individuo arrojó una piedra de considerable tamaño contra el blindex del frente, lo rompió y luego forzó con su cuerpo la abertura dañada hasta conseguir ingresar al interior del negocio.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad

Una vez dentro, la alarma del comercio se activó, lo que no impidió que el delincuente actuara durante algunos segundos más. En ese lapso, el sujeto robó un celular que funcionaba como cámara de seguridad del local.

A pesar del robo del dispositivo, las imágenes del hecho quedaron registradas, permitiendo obtener primeros planos del rostro del malviviente, material que podría resultar clave para la investigación.

