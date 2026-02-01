Cayó el ladrón que robó supermercados Carrefour Express en Ciudad y Godoy Cruz

El ladrón y un cómplice fueron detenidos en la sexta sección

La Policía de Mendoza capturó al autor de una serie de robos cometidos en supermercados Carrefour Express de Ciudad y Godoy Cruz durante enero de 2026. Se trata de un hombre de 34 años con un extenso prontuario, que incluye antecedentes por robos simples en grado de tentativa y robos agravados. Además, había salido del penal en diciembre pasado.

La aprehensión del ladrón fue el resultado de una investigación llevada adelante por personal de la División Robos y Hurtos, que incluyó tareas de campo y el análisis de material fílmico, lo que permitió identificar a uno de los autores de los hechos.

image La Policía de Mendoza lo capturó en la sexta sección de Ciudad El procedimiento se concretó este sábado por la tarde, cuando personal de Investigaciones realizaba recorridos por calle Arístides Villanueva. Con conocimiento previo de la causa, los efectivos detectaron a un individuo cuyas características coincidían con las del sospechoso buscado. Con la llegada de personal de apoyo, se logró su detención en la intersección de Arístides Villanueva y Olascoaga

image El sospechoso estaba acompañado por otro individuo que, al momento de la aprehensión, portaba un arma blanca. Este segundo sujeto posee más de 90 aprehensiones, de las cuales 40 corresponden al último año, por lo que quedó a disposición del Juzgado Contravencional.

En el operativo trabajaron efectivos de la División Robos y Hurtos, la Unidad Investigativa Departamental Capital y otras dependencias policiales. El principal detenido fue trasladado a Estrada, con intervención de la UFI de Robos y Hurtos.