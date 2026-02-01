El Gobierno de Perú autorizó la extradición de "Pequeño J" a la Argentina

"Pequeño J" será extraditado a la Argentina.

La medida fue formalizada a través de la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS, firmada por el presidente peruano José Enrique Jerí Oré y publicada este 30 de enero en Lima.

El imputado será trasladado al país para ser procesado por los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). La carátula del expediente lo acusa de "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos".

Condiciones para la entrega de "Pequeño J" a la Argentina El dispositivo legal establece requisitos estrictos para concretar el traslado. Previo a la entrega, las autoridades peruanas deberán verificar que "Pequeño J" no tenga procesos penales pendientes ni sentencias condenatorias en su país de origen; de existir alguna causa abierta, la extradición se considerará aplazada.

Asimismo, el Estado argentino debió ofrecer garantías de que se le computará al detenido el tiempo de privación de libertad que demandó el trámite de extradición en la República del Perú. La resolución lleva también las firmas del Ministro de Justicia, Walter Eleodoro Martínez Laura, y del Canciller, Hugo Claudio De Zela Martínez.

