Operativo policial en San Martín por el descarrilamiento de un tren

Un accidente ferroviario causó conmoción este viernes en San Martín cuando un tren de carga que transportaba cemento sufrió un descarrilamiento en las inmediaciones del barrio Vernier, en Palmira, obligando a la policía a desplegar rápidamente un operativo especial para custodiar la carga.

El hecho ocurrió minutos después de las 6:30 de la mañana cuando la formación, que circulaba de este a oeste, se salió de las vías en ese sector del departamento, generando rápida intervención de las autoridades.

De inmediato se activó un operativo con la participación de la Policía de Mendoza y equipos técnicos vinculados al mantenimiento de la traza ferroviaria para evaluar el estado de la infraestructura afectada por el siniestro.

La intervención de la fuerza provincial tuvo un doble objetivo: colaborar con las tareas de seguridad en el lugar del accidente y garantizar la protección de la carga de cemento que quedó expuesta tras el descarrilamiento.

Fuentes oficiales señalaron que, tras una primera evaluación técnica, se descartó que el accidente haya sido producto de un ataque vandálico a las vías, apuntando a causas operativas o fallas técnicas como elementos a investigar.

No obstante, ante el riesgo de posibles robos del material transportado, la fiscalía interviniente dispuso una custodia permanente de la carga por parte de la Policía de Mendoza hasta que pueda concretarse su retiro seguro del lugar.

El descarrilamiento en San Martín no registró víctimas fatales ni heridos de gravedad, pero sí generó preocupación entre los vecinos por el impacto del tren fuera de su recorrido habitual. Autoridades ferroviarias y policiales continúan trabajando en conjunto para normalizar la situación y despejar la zona.