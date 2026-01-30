30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
accidente ferroviario

Operativo policial en San Martín por el descarrilamiento de un tren

Un tren descarriló en Palmira, San Martín, obligando a la Policía de Mendoza a desplegar un operativo con el objetivo de custodiar la carga.

Así quedó el tren que descarriló en San Martín.&nbsp;

Así quedó el tren que descarriló en San Martín. 

Por Sitio Andino Policiales

Un accidente ferroviario causó conmoción este viernes en San Martín cuando un tren de carga que transportaba cemento sufrió un descarrilamiento en las inmediaciones del barrio Vernier, en Palmira, obligando a la policía a desplegar rápidamente un operativo especial para custodiar la carga.

El hecho ocurrió minutos después de las 6:30 de la mañana cuando la formación, que circulaba de este a oeste, se salió de las vías en ese sector del departamento, generando rápida intervención de las autoridades.

Lee además
Tras el rescate, las aves fueron trasladadas al Centro de Rescate YPF, donde recibieron atención veterinaria
Múltiples ejemplares

Video: rescatan aves silvestres vendidas por redes sociales en allanamientos en San Martín y Las Heras
San Martín: obra con meses de demora en calle Pirovano y Godoy Cruz, ubicada en la esquina turística del Museo Municipal Las Bóvedas.
Deterioro urbano

Baches, basura y obras sin terminar: San Martín, atravesado por reclamos vecinales

De inmediato se activó un operativo con la participación de la Policía de Mendoza y equipos técnicos vinculados al mantenimiento de la traza ferroviaria para evaluar el estado de la infraestructura afectada por el siniestro.

Un tren descarriló en San Martín y la Policía de Mendoza debió actuar de urgencia

La intervención de la fuerza provincial tuvo un doble objetivo: colaborar con las tareas de seguridad en el lugar del accidente y garantizar la protección de la carga de cemento que quedó expuesta tras el descarrilamiento.

Fuentes oficiales señalaron que, tras una primera evaluación técnica, se descartó que el accidente haya sido producto de un ataque vandálico a las vías, apuntando a causas operativas o fallas técnicas como elementos a investigar.

No obstante, ante el riesgo de posibles robos del material transportado, la fiscalía interviniente dispuso una custodia permanente de la carga por parte de la Policía de Mendoza hasta que pueda concretarse su retiro seguro del lugar.

El descarrilamiento en San Martín no registró víctimas fatales ni heridos de gravedad, pero sí generó preocupación entre los vecinos por el impacto del tren fuera de su recorrido habitual. Autoridades ferroviarias y policiales continúan trabajando en conjunto para normalizar la situación y despejar la zona.

Temas
Seguí leyendo

La Liga Nacional de Vóley Femenino se presenta en Mendoza con 16 equipos y ascensos en juego

Valentina Rosalez, la reina que volvió a soñar con San Martín en la piel

Luján de Cuyo: la creciente del río sorprendió a un trabajador en una retroexcavadora y tuvo que ser rescatado

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos

Trágica muerte de un hombre en un barrio de Maipú

Terrible accidente vial en San Rafael: un herido grave

Violencia juvenil sin freno con un adolescente apuñalado y un menor imputado en Malargüe

Quién era Narela Barreto, la argentina de 27 años que fue hallada sin vida en Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
La muerte ocurrió anoche en Maipú.
tenía 45 años

Trágica muerte de un hombre en un barrio de Maipú

Las Más Leídas

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza.
El clima

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV. video
recorrida

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

El estado del Paso Los Libertadores para este viernes 30 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 30 de enero