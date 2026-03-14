14 de marzo de 2026
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Detención

Recapturan al segundo detenido que se fugó de la Comisaría 12 de San Martín

Junto a otro preso, protagonizó una fuga en diciembre de 2025 tras forzar una ventana y escapar por el techo. Ahora, la policía logró recapturarlo durante un control de rutina.

Recapturan al segundo detenido que se fugó de la Comisaría 12 de San Martín

Recapturan al segundo detenido que se fugó de la Comisaría 12 de San Martín

 Por Luis Calizaya

En horas del mediodía del sábado, la Policía logró dar con el segundo sospechoso que se había fugado de la Comisaría 12 de San Martín en diciembre de 2025. Su detención se produjo durante un control de rutina, cuando los efectivos descubrieron su identidad y procedieron a arrestarlo en el barrio San Pedro.

Novedades en la fuga en San Martín: detuvieron al último prófugo

Cerca de las 13.06, en el barrio San Pedro fue recapturado Jofré Emiliano Carlos, de 34 años, quien había protagonizado junto a otro preso una fuga de la Comisaría 12 el pasado 10 de diciembre de 2025. Su detención se produjo luego de que los efectivos policiales confirmaran su identidad mediante la verificación de sus datos personales a través de un sistema biométrico.

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Captura San Martín - Fuga (1)
El detenido fue identificado como Jofré Emiliano Carlos.

El detenido fue identificado como Jofré Emiliano Carlos.

Su captura cierra el caso ocurrido durante la madrugada en una dependencia policial ubicada en calle Bailén, cuando Enzo Leonel Páez junto a Jofré, forzaron una ventana y escaparon por los techos. El hecho activó un fuerte operativo de seguridad para dar con ambos fugitivos, quienes se encontraban detenidos desde el 8 y el 6 de diciembre, respectivamente.

Sin embargo, pocos días después la Justicia logró ubicar a Páez, quien fue recapturado con la ayuda de vecinos. Durante el procedimiento, el hombre recibió algunos golpes y debió ser trasladado al Hospital Perrupato. Tras recibir asistencia médica, la Policía confirmó su identidad y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín.

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