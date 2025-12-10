Dos presos se fugaron de una comisaría de San Martín: cómo pasó

Frente de la comisaría 12, ubicada en calle Bailén del departamento de San Martín.

Por Celeste Funes







Dos detenidos lograron fugarse esta madrugada de la Comisaría 12, ubicada en el departamento de San Martín, luego de forzar una ventana y escapar por los techos. El hecho ocurrió pasadas las 6:00, cuando el personal policial detectó el movimiento.

San Martín: así fue la fuga de dos detenidos de la Comisaría 12 De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, en la Comisaría situada en inmediaciones de calle Bailén, cuando el personal policial advirtió la fuga de dos detenidos que habían logrado forzar una ventana y escapar por los techos del edificio.

Los fugados fueron identificados como E. L. Páez, de 34 años, detenido desde el 8 de diciembre de este año, y E. C. Jofré, también de 34 años, alojado desde el 6 de diciembre de 2025. Ambos tienen domicilio en San Martín.

Tras la evasión, se desplazó al lugar personal de la Unidad Investigativa y del sistema VANT para trabajar en la identificación y búsqueda de los prófugos. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que interviene para establecer cómo se produjo la ruptura de la ventana y la secuencia completa del escape.