10 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Operativo policial

Dos presos se fugaron de una comisaría de San Martín: cómo pasó

Dos detenidos escaparon de la Comisaría 12 de San Martín tras forzar una ventana y huir por los techos. La fuga ocurrió a las 6 de la mañana, en calle Bailén.

Frente de la comisaría 12, ubicada en calle Bailén del departamento de San Martín.

Frente de la comisaría 12, ubicada en calle Bailén del departamento de San Martín.

 Por Celeste Funes

Dos detenidos lograron fugarse esta madrugada de la Comisaría 12, ubicada en el departamento de San Martín, luego de forzar una ventana y escapar por los techos. El hecho ocurrió pasadas las 6:00, cuando el personal policial detectó el movimiento.

San Martín: así fue la fuga de dos detenidos de la Comisaría 12

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, en la Comisaría situada en inmediaciones de calle Bailén, cuando el personal policial advirtió la fuga de dos detenidos que habían logrado forzar una ventana y escapar por los techos del edificio.

Lee además
El supermercado está ubicado en una transitada esquina de Godoy Cruz, sobre calle San Martín Sur.
Ocurrió por la noche

En un violento robo, amenazaron a un cajero y se llevaron dinero de un supermercado
Permaneció atrincherada por más de una hora
Evacuaron las instalaciones

Una subcomisaria se atrincheró en el edificio de Investigaciones y se desplegó un amplio operativo

Los fugados fueron identificados como E. L. Páez, de 34 años, detenido desde el 8 de diciembre de este año, y E. C. Jofré, también de 34 años, alojado desde el 6 de diciembre de 2025. Ambos tienen domicilio en San Martín.

Tras la evasión, se desplazó al lugar personal de la Unidad Investigativa y del sistema VANT para trabajar en la identificación y búsqueda de los prófugos. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que interviene para establecer cómo se produjo la ruptura de la ventana y la secuencia completa del escape.

Temas
Seguí leyendo

Allanamientos en Independiente por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

La Corte Suprema debatirá si el crimen de Julieta González en Mendoza fue un femicidio

Contienen un incendio en San Rafael tras intensos operativos y trabajo coordinado

Peligro en la Ciudad de Mendoza: detuvieron a un conductor con un altísimo nivel de alcoholemia

Impactante video: un colectivo del grupo 300 se prendió fuego en Guaymallén y quedó destruido

Un joven ciclista murió en Maipú tras caer a una acequia

General Alvear: intentaba cruzar la ruta con su bicicleta y murió atropellado en Bowen

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió

LO QUE SE LEE AHORA
El supermercado está ubicado en una transitada esquina de Godoy Cruz, sobre calle San Martín Sur.
Ocurrió por la noche

En un violento robo, amenazaron a un cajero y se llevaron dinero de un supermercado

Las Más Leídas

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto PSJ Cobre Mendocino.
histórico

El Senado aprobó el proyecto PSJ Cobre Mendocino y Mendoza abre una nueva etapa productiva

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

Julieta González, de 21 años, fue asesinada a golpes en Cacheuta, Luján de Cuyo y Di Césare condenado a 18 años de prisión
Posible fallo dividido

La Corte Suprema debatirá si el crimen de Julieta González en Mendoza fue un femicidio

Te Puede Interesar

La fórmula con la que la DGE logró mejores rendimientos en las aulas de Mendoza.
Ciclo lectivo 2025

La fórmula con la que la DGE logró mejores rendimientos en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo
El supermercado está ubicado en una transitada esquina de Godoy Cruz, sobre calle San Martín Sur.
Ocurrió por la noche

En un violento robo, amenazaron a un cajero y se llevaron dinero de un supermercado

Por Celeste Funes
El Banco Central llamó a consulta para la creacion de una tasa especial para morosos
Crisi económica

Aumento de la deuda en créditos y recesión: El BCRA estudia una tasa especial para deudores

Por Marcelo López Álvarez