Juicio por jurado: las últimas palabras del acusado del femicidio de Ivana Molina

El juicio por jurado que intenta esclarecer la desaparición y femicidio de Ivana Molina llegará a fin este viernes , cuando el jurado de a conocer su veredicto, luego de haber escuchado a todos los testigos, los alegatos de cierre y hasta un testimonio del imputado.

Es que tras las conclusiones finales de las partes, el sospechoso, Carlos Miguel Vilchez (65), hizo uso de su derecho de hablar, asegurando que es “inocente”.

“Es increíble todas las cosas que han dicho de mi los fiscales. Los testigos, parecieran que se han reunido en una mesa para que les digan lo que debían decir. Yo, lo único que hacía, era evitar que ella (por la víctima) se drogara, nada más. Le pido al jurado que se fije bien. No maté a nadie ni oculté ningún cuerpo. Soy totalmente inocente”, explicó Vilches.

Luego, volvió a cuestionar el relato de testigos asegurando que “todos dijeron lo mismo”. “Que el jurado se fije bien en los horarios que ella salía. Se iba para seguir tomando droga. Yo sé que Ivana está viva, está en Chile. La investigación que no hicieron, la voy a hacer yo personalmente. Tengo los medios económicos para hacerla”, sostuvo el acusado, quien arriesga una condena a prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

Antes del testimonio de Vilches, tanto fiscalía como defensa expusieron sus alegatos de cierre, con lo que se dio por terminado el debate. Ahora, sólo resta, el veredicto del jurado popular, el cual se conocerá en horas de la tarde de este viernes.

Doce mendocinos analizarán la conducta de Vilchez y deberán definir si el acusado es declarado culpable, lo que podría significar una condena a prisión perpetua.

Claudia Rios, fiscal

Vilchez, único imputado del debate, está acusado de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente en concurso real con homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio).

Ivana Molina desapareció a principios de abril del 2023 y fue una sobrina suya quien denunció el paradero.

La mujer, madre de dos hijos, había sido vista por última vez el 1 de abril en cercanías a su casa, en el barrio Las Rosas de Las Heras, a metros del límite con el San Martín de Ciudad.

Días después, la policía entrevistó a Díaz y este aseguró desconocer el paradero de la mujer, al mismo tiempo que habló del problema de adicciones que tenía Ivana.

Horas después del testimonio, Díaz festejó su cumpleaños y luego desapareció misteriosamente.

La policía puso la lupa en esto y tras una serie de averiguaciones de inteligencia, se detectó que el acusado había pagado 60.000 pesos para que un remis lo trasladara a Buenos Aires.