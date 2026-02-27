El juicio por jurado que intenta esclarecer la desaparición y femicidio de Ivana Molina llegará a fin este viernes, cuando el jurado de a conocer su veredicto, luego de haber escuchado a todos los testigos, los alegatos de cierre y hasta un testimonio del imputado.
Es que tras las conclusiones finales de las partes, el sospechoso, Carlos Miguel Vilchez (65), hizo uso de su derecho de hablar, asegurando que es “inocente”.
“Es increíble todas las cosas que han dicho de mi los fiscales. Los testigos, parecieran que se han reunido en una mesa para que les digan lo que debían decir. Yo, lo único que hacía, era evitar que ella (por la víctima) se drogara, nada más. Le pido al jurado que se fije bien. No maté a nadie ni oculté ningún cuerpo. Soy totalmente inocente”, explicó Vilches.
Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE IVANA MOLINA // ALEGATOS DE CIERRE
Luego, volvió a cuestionar el relato de testigos asegurando que “todos dijeron lo mismo”. “Que el jurado se fije bien en los horarios que ella salía. Se iba para seguir tomando droga. Yo sé que Ivana está viva, está en Chile. La investigación que no hicieron, la voy a hacer yo personalmente. Tengo los medios económicos para hacerla”, sostuvo el acusado, quien arriesga una condena a prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.
Juicio por jurado: las últimas palabras del acusado del femicidio de Ivana Molina
Antes del testimonio de Vilches, tanto fiscalía como defensa expusieron sus alegatos de cierre, con lo que se dio por terminado el debate. Ahora, sólo resta, el veredicto del jurado popular, el cual se conocerá en horas de la tarde de este viernes.