Inició el juicio por jurados por el femicidio de Ivana Molina: "Crimen macabro y ocultamiento"

Durante la tarde de este lunes comenzó formalmente el juicio por jurados contra Carlos Miguel Díaz Vilchez (66) , acusado de haber asesinado a su pareja, Ivana Romina Molina Narvárez , cuyo cuerpo nunca fue hallado. Un jurado popular deberá determinar la culpabilidad del acusado. El veredicto final podría conocerse este viernes .

Ivana Molina desapareció a principios de abril de 2023 . La denuncia fue radicada por una sobrina y, casi tres años después, el caso llegó a debate oral. Desde ahora, doce ciudadanos mendocinos deberán analizar la prueba presentada por las partes y definir la culpabilidad o no del imputado. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de prisión perpetua .

Un femicidio, el caso a resolver en el primer juicio por jurado del año

Díaz Vilchez está imputado por homicidio agravado por el vínculo en concurso real con homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) .

La audiencia se desarrolló bajo la conducción de la jueza técnica Carolina Colucci , quien brindó las instrucciones iniciales al jurado popular . Luego expusieron sus alegatos de apertura los fiscales Fernando Guzzo y Claudia Ríos . El primer día de debate cerró con la presentación de la teoría del caso por parte de la defensa, a cargo de Ariel Benavidez y Marcelo López .

La acusación: “Un crimen macabro y el ocultamiento del cuerpo”

"Esto se trata de un crimen macabro, un asesinato por parte del señor Díaz Vilchez a su pareja y después el ocultamiento del cuerpo", afirmó el fiscal Guzzo al iniciar su exposición.

Según la Fiscalía, el acusado y la víctima convivían en una vivienda ubicada en Las Heras y mantenían una relación atravesada por conflictos y consumo problemático. "La víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad, atrapada en una relación totalmente disfuncional, marcada por las adicciones y por escenas de celos intensos por parte del acusado", sostuvo el representante del Ministerio Público.

De acuerdo con la teoría acusatoria, la última actividad registrada en el celular de Ivana fue la noche del 31 de marzo de 2023, tras una reunión con amigos. "El 1 de abril, alrededor de las 10 de la mañana, se fueron a vender objetos para seguir consumiendo drogas y alcohol", indicó Guzzo.

Para la Fiscalía, la venta de una juguera a bajo precio habría desatado un conflicto entre la pareja. A partir de allí, sostienen que Díaz Vilchez la asesinó y ocultó el cuerpo. "No se preocupó más por ella, no colaboró en su búsqueda y, por el contrario, rompió el piso de su casa", afirmó el fiscal ante el jurado.

ivana molina y carlos diaz paradero desaparecida.jpg Para la Fiscalía, la venta de una juguera a bajo precio habría desatado un conflicto entre la pareja

La acusación también destacó que, días después de la desaparición, el imputado celebró su cumpleaños. "Festejó como si nada, sin su pareja pero sí con su familia", remarcaron.

La defensa: “No hay prueba de la muerte”

Por su parte, la defensa negó que esté acreditado el fallecimiento de Ivana Molina y sostuvo que no existe prueba directa de homicidio. Los abogados adelantaron que al menos cuatro testigos declararán haber visto a la mujer con vida entre el 1 y el 10 de abril de 2023.

También cuestionaron la interpretación de las manchas de sangre halladas en la vivienda y señalaron que los reactivos aplicados en otros sectores durante los allanamientos arrojaron resultados negativos. Según la hipótesis defensiva, la adicción de la mujer podría explicar la presencia de pequeñas manchas hemáticas.

Carlos Diaz, femicidio Ivana Molina.webp Por su parte, la defensa negó que esté acreditado el fallecimiento de Ivana Molina

Respecto del viaje a Buenos Aires, Díaz Vilchez reconoció que se trasladó a esa provincia, pero aseguró que no existía una orden de captura en su contra al momento de partir y que no se ocultó deliberadamente.

Ahora, el jurado deberá determinar si está probado que Ivana Molina fue asesinada y, en caso afirmativo, si Carlos Miguel Díaz Vilchez fue el autor del hecho. El debate continuará en los próximos días con la declaración de testigos y peritos, en un proceso que busca esclarecer una desaparición que mantiene en vilo a una familia mendocina desde hace casi tres años.