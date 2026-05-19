Juicio por la muerte de Maradona: declaran Luque, Carlos Díaz y Jana en una jornada decisiva

El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una nueva jornada marcada por testimonios

El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una nueva jornada marcada por testimonios importantes. El neurocirujano Leopoldo Luque , el psicólogo Carlos Díaz y Jana Maradona declararán ante el Tribunal en una audiencia considerada determinante para avanzar en la reconstrucción de las decisiones médicas tomadas durante los últimos días de vida del exfutbolista.

La audiencia llega después de la abrupta suspensión de la última jornada, cuando Gianinna Maradona sufrió una crisis nerviosa tras la exhibición de imágenes de la autopsia de su padre en plena sala.

El dramático momento que obligó a frenar el juicio por Maradona

El estremecedor relato de Jana Maradona sobre los últimos días de Diego

Fuentes judiciales indicaron que Jana será la única testigo de la jornada y que su declaración es considerada central por las partes. La hija de Maradona participó de la reunión realizada en la Clínica Olivos donde se resolvió avanzar con la internación domiciliaria del ex capitán de la Selección argentina en el country San Andrés, ubicado en Tigre.

Fuentes judiciales indicaron que Jana será la única testigo de la jornada y que su declaración es considerada central por las partes.

Además, fue quien firmó el contrato de alquiler de la vivienda donde Diego pasó sus últimos días. Durante el primer proceso (posteriormente anulado tras el escándalo que involucró a la ex jueza Julieta Makintach) Jana sostuvo que fue el propio Luque quien propuso el country como residencia transitoria para la recuperación de Maradona.

"No tenía motivos para desconfiar de un médico a quien mi papá amaba", declaró en aquella oportunidad. La joven también recordó que visitó a su padre solamente en dos ocasiones durante la internación domiciliaria y describió un evidente deterioro físico y anímico.

"La primera vez estaba bien. La segunda lo noté hinchado y de mal humor", relató.Según trascendió, Jana también volverá a referirse al pedido que les habría realizado el psicólogo Carlos Díaz a ella y a sus hermanas, Dalma y Gianinna, para que visitaran a Diego únicamente cuando él lo solicitara expresamente.

Sin embargo, la falta de novedades llevó a Jana a trasladarse hasta el country el 25 de noviembre de 2020, día en que Maradona murió.

Luque vuelve a declarar tras el escándalo en la última audiencia

El neurocirujano Leopoldo Luque volverá a comparecer ante los jueces con el objetivo de refutar los dichos de peritos forenses y del médico Mario Schiter, quienes cuestionaron distintos aspectos de la atención médica brindada al exfutbolista.

leopoldo luque El neurocirujano Leopoldo Luque volverá a comparecer ante los jueces.

La última aparición de Luque en el juicio estuvo envuelta en una fuerte polémica. El pasado 14 de mayo, mientras exponía ante el Tribunal, reprodujo un video de la autopsia sin advertir que Gianinna Maradona permanecía en la sala.

La reacción fue inmediata. La hija menor del ex jugador rompió en llanto, insultó al médico y abandonó el recinto en medio de una crisis emocional que obligó a suspender la audiencia.

El episodio profundizó aún más la tensión que atraviesa el debate oral, donde las acusaciones cruzadas entre las defensas y la fiscalía se intensificaron en las últimas semanas.

Carlos Díaz intentará explicar los audios incorporados al expediente

Por su parte, el psicólogo Carlos Díaz declarará por la tarde y buscará contextualizar los audios incorporados por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren durante la audiencia del pasado 12 de mayo.

carlos díaz, juicio, diego maradona El psicólogo Carlos Díaz declarará por la tarde y buscará contextualizar los audios incorporados a la causa.

Se trata de conversaciones mantenidas con la psiquiatra Agustina Cosachov después de la muerte de Maradona, material que fue utilizado por la fiscalía para intentar reconstruir las decisiones médicas y el manejo posterior al fallecimiento.

Los imputados y las penas en expectativa

Además de Luque y Díaz, en el juicio también están imputados el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

La investigación judicial apunta a determinar si existió negligencia médica, abandono o una cadena de decisiones deficientes que pudieron haber contribuido a la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

Fuente: Noticias Argentinas