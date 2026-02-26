Tres jóvenes amenazaron con un arma blanca a un colectivero y terminaron detenidos en Guaymallén

El episodio se registró en Maipú y terminó con un amplio operativo policial en Guaymallén

Un colectivero vivió momentos de tensión cuando tres pasajeros lo amenazaron con un arma para continuar el trayecto sin pagar el boleto. El episodio se registró en Maipú y terminó con un amplio operativo policial en Guaymallén que permitió la detención de los sospechosos tras un seguimiento por cámaras.

Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una situación de violencia a bordo de una unidad del Grupo 813 que circulaba por la intersección de Barcala y Tropero Sosa . La víctima, identificada como A. H. N., de 29 años , manifestó que tres pasajeros se negaron a abonar el pasaje.

Según el relato del chofer, los sujetos lo intimidaron bajo amenaza con un arma blanca y le exigieron que continuara el recorrido sin intervenir.

Ante la denuncia, personal de la Subcomisaría Tropero Sosa se desplazó al lugar y, en coordinación con el CEO y el sistema de cámaras de seguridad , realizó el seguimiento de la unidad.

El colectivo fue localizado en la intersección de Godoy Cruz y Colón, en Guaymallén. Allí, efectivos policiales lograron la aprehensión de dos de los sospechosos cuando descendían del rodado.

El tercer involucrado intentó escapar abordando otra unidad del Grupo 600, pero fue interceptado a pocas cuadras y también quedó detenido. Durante el procedimiento no se encontró el arma blanca mencionada por la víctima.

Los aprehendidos, identificados como M. A. J. A. (18), A. F. C. (21) y A. C. D. C. (27), fueron trasladados a sede policial. En el caso interviene la Oficina Fiscal de Maipú, que dispuso las actuaciones correspondientes.