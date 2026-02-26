Sigue preso en Venezuela: el emotivo momento que vivió la esposa de Nahuel Gallo

26 de febrero de 2026
La esposa de Nahuel Gallo, el gendarme preso en Venezuela, vivió un emotivo momento en medio de una entrevista radial.

Nahuel Gallo lleva 445 días detenido en Venezuela.&nbsp;

Nahuel Gallo lleva 445 días detenido en Venezuela. 

Por Sitio Andino Policiales

María Alexandra Gómez aseguró este jueves que le “volvió el alma al cuerpo” tras recibir la llamada de su esposo, Nahuel Gallo, quien se encuentra preso en Venezuela, después de más de un año y medio, a la espera de ser liberado por las autoridades de ese país.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes”, expresó Gómez en un mensaje que difundió por la red social X.

El momento se vivió durante una entrevista que ofreció la mujer a radio Del Plata, donde en medio de la nota recibió el llamado de Nahuel Gallo, quien le aseguró que estaba en buen estado de salud. Esta conversación fue la primera de la pareja desde la detención del gendarme.

El gendarme argentino estaba cumpliendo una huelga de hambre, en reclamo de su liberación, según revelaron desde el interior de la cárcel El Rodeo 1, en Caracas, donde está alojado desde finales del año 2024, en condición de secuestrado, sin asistencia legal ni consular.

Así lo había confirmado el miércoles Elisa Trotta, ex embajadora del Gobierno interino de Venezuela que encabezó Juan Guaidó, quien explicó que las noticias sobre Gallo surgieron luego de que familiares de los detenidos “lograron comunicarse a los gritos desde la montaña con los presos políticos en el centro de tortura Rodeo 1”.

Los presos informaron que Nahuel Gallo se mantiene en huelga de hambre. Lo que le suceda es responsabilidad del régimen de Delcy Rodríguez”, explicó Trotta, abogada, diplomática y activista de derechos humanos.

