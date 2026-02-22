Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en Venezuela junto a más de 200 presos políticos

El gendarme argentino Nahuel Gallo , detenido en Venezuela desde hace más de 14 meses, se sumó a una huelga de hambre colectiva en la prisión de El Rodeo I , en las afueras de Caracas. Los internos desarrollaron esta acción en protesta por la falta de respuesta en sus procesos judiciales y las precarias condiciones de reclusión.

La información fue confirmada por su pareja, María Alexandra Gómez , quien aseguró que más de 200 internos recluidos en el mismo penal iniciaron la medida de fuerza para exigir soluciones y avances en sus causas.

Paro General Las críticas de Cornejo a la CGT y Alberto, pero también a los senadores propios

para tener en cuenta Paro de controladores aéreos complicará vuelos en todo el país en pleno fin de las vacaciones

Inicialmente, la protesta fue reportada por la ONG Foro Penal , organización que defiende a los llamados "presos políticos" en Venezuela, y cuyo director había informado que unos 100 detenidos habían comenzado la huelga. Familiares de los reclusos sostienen que la cifra real es mucho mayor , superando las dos centenares de personas.

Gallo cumple actualmente más de 440 días de detención , un período que su familia denuncia como una situación de "desaparición forzada" y que, según sus allegados, ha deteriorado su estado de salud de forma significativa.

#URGENTE Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre. Lo que están haciendo cruzo el límite de lo INHUMANO. Responsabilizo a Martinez Rangel quién es el director del recinto, lo que le… pic.twitter.com/ATi1BmHj5w

En un mensaje difundido en redes sociales, Gómez responsabilizó directamente al director del penal, Martínez Rangel, y a las máximas autoridades del gobierno venezolano, entre ellas Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, por la integridad física de su pareja.

nahuel gallo, gendarme argentino, venezuela Gómez responsabilizó directamente al director del penal, Martínez Rangel, y a las máximas autoridades del gobierno venezolano Foto: NA

Además, la pareja de Gallo hizo un llamado urgente a la ONU por la "violación constante de los derechos humanos" en el centro penitenciario y exigió la libertad inmediata tanto del gendarme como de los demás extranjeros detenidos en condiciones que describió como "inhumanas".

La detención de Nahuel Gallo en Venezuela

El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela por uno de los puentes internacionales que conectan ese país con Colombia. El gendarme había partido desde Mendoza con destino a Caracas, donde lo esperaban su esposa y su pequeño hijo para pasar las fiestas.

Desde ese momento, su familia denunció que el argentino estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de ese país. Desde la cartera de seguridad venezolana, comunicaron en aquel momento que Gallo fue detenido por estar acusado de "ser un presunto espía de nuestro gobierno”.

Nahuel Gallo.jpg Tras un operativo secreto, rescataron a la pareja y el hijo del gendarme Nahuel Gallo

“Lo único que nosotros sabemos de Nahuel es todo extraoficial. Nosotros no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Gobierno de Venezuela. Nunca la hubo”, afirmó Gómez en diálogo con Sitio Andino en una entrevista exclusiva.