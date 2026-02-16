16 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
El relato de un sobreviviente

Es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia

Gustavo Gabriel Rivara recuperó la libertad los primeros días de febrero, tras más de un año detenido en Venezuela. Qué dijo.

Es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia

Es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia

En declaraciones radiales, Rivara explicó que El Helicoide es un lugar “sucio y decrépito”, en el que los guardias “no te permiten dormir correctamente, porque pasan lista y te despiertan muy temprano, te mantienen todo el tiempo alerta”.

Lee además
Donald Trump dijo que tiene planes de visitar Venezuela pero no sabe cuándo
Estados Unidos

Donald Trump dijo que tiene planes de visitar Venezuela pero no sabe cuándo
El Parlamento aprobó en primer debate la ley de amnistía para presos políticos. El proceso sigue. 
inicio del proceso

El Parlamento venezolano aprobó en un primer debate la ley de amnistía para presos políticos

El hombre afirmó que en ese lugar está presa “toda gente inocente, sin proceso judicial”, y dijo que las condiciones de la prisión son tan severas que se suicida “una persona por año".

En diálogo con Nelson Castro contó que “hay chicos de 27 años o menos, youtubers, que no hicieron absolutamente nada y están presos solo porque el régimen les teme, y te desaparecen solo porque que tienes dinero y pretenden chantajearte”.

Embed

Detenido sin proceso judicial: cómo se vive en El Helicoide de Venezuela

Rivara aseguró que lo detuvieron “solo por ser argentino”, y enfatizó que el Gobierno que en ese entonces encabezaba Nicolás Maduro -hoy detenido en Estados Unidos- y ahora Delcy Rodríguez, “no precisa razones para detener a la gente”, y puntualizó que a él lo apresaron “en una estación de autobuses”.

“Todos los extranjeros que agarra la policía son presentados al SEBIN (Servicio Bolivariano de Informaciones) después de ser detenidos y luego son utilizados como moneda de cambio a modo de chantaje hacia otros países y otros gobiernos. Utilizan a los extranjeros para mover su chantaje”, expresó.

“Me detuvieron solo por ser argentino. Estaba en un poblado llamado Barinas, ya estaba regresando para Colombia. Había ingresado hacía 18 días al país, solamente tenía 2 semanas, un poquito más. Y me dirigía nuevamente a Colombia y fui interceptado en una estación de autobuses”, precisó.

Explicó que llegó a Caracas para asistir a la asunción presidencial de Edmundo González y al llegar se encontró con que “todos los opositores estaban detenidos o exiliados, y no había absolutamente nadie en la calle, porque toda la gente está con miedo”. Además, dijo que la situación política de Venezuela es similar a la de Cuba.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos: al menos un muerto en un tiroteo en una pista de hockey sobre hielo

Papa León XIV: "Las estrategias de poder económico y militar no dan un futuro a la humanidad"

Caso racismo en Brasil: liberaron a la abogada argentina detenida

LO QUE SE LEE AHORA
Estados Unidos: al menos un muerto en un tiroteo en una pista de hockey sobre hielo
Rhode Island

Estados Unidos: al menos un muerto en un tiroteo en una pista de hockey sobre hielo

Las Más Leídas

Algunas localidades de Mendoza sufrirán la presencia del Zonda este lunes 16 de febrero.
El clima

Se esperan tormentas con granizo y Zonda este lunes en Mendoza: a qué zonas afectarán

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa - Ilustrativa
Participó de un grave homicidio en 2020

Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria

El joven falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios
Tragedia y conmoción

Asesinaron a balazos a un joven de 18 años en pleno Carnaval: hay dos detenidos y serían madre e hijo

Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026
ATENCIÓN MENDOCINOS

Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026

Por qué los mendocinos le dieron la espalda a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa. Imagen de archivo
Importante caída

Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa