Calor, tormentas con granizo y Zonda: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Algunas localidades de Mendoza sufrirán la presencia del Zonda este lunes 16 de febrero. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 16 de febrero una jornada de tiempo bueno por la mañana y calurosa por la tarde, con leve ascenso de la temperatura, nubosidad variable y tormentas a partir de la tarde en distintos sectores de la provincia. La máxima alcanzará los 33°C, mientras que la cordillera se mantendrá poco nubosa a parcialmente nublada.

En alta montaña, el cielo estará despejado a algo nublado, con temperaturas mínimas cercanas a 0°C/2°C, en un contexto de estabilidad general durante gran parte del día.

alerta amarilla 16-02-26 Tormentas y Zonda este lunes 16 de febrero en Mendoza: a qué zonas afectarán De acuerdo con el informe oficial, entre las 12 y las 21 se registrará circulación de viento leve del norte hacia el sur en toda la provincia. Además, entre las 15 y las 20 se espera la presencia de viento Zonda en el Sur de Malargüe, Malargüe y la precordillera Sur, con velocidades promedio cercanas a los 40 km/h.

La jornada comenzará inestable en el Norte y el Este hasta aproximadamente las 10, pero la situación más relevante llegará desde las 16, cuando se reactive la convección en la zona Sur, con probabilidad de tormentas y posibilidad de caída de granizo.

granizo, lluvia, san rafael No se descarta la caída de granizo este lunes 16 de febrero en Mendoza. Hacia la medianoche, la inestabilidad se desplazará hacia el Valle de Uco y la zona Norte–Este, aunque en esos sectores no se esperan fenómenos intensos ni granizo. En el llano, la mínima será de 16°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia se ubicará cerca de 20°C. La máxima llegará a los 33°C. El pronóstico del tiempo extendido en Mendoza Martes 17 de febrero: Jornada calurosa e inestable , con nubosidad variable y vientos leves del este . Se prevé Zonda en el Sur de Malargüe, Malargüe y precordillera Sur entre las 14 y las 21 , con velocidades cercanas a 40 km/h . Nueva inestabilidad nocturna en el Sur , sin tormentas intensas. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.

Jornada , con y . Se prevé entre las , con velocidades cercanas a . Nueva , sin tormentas intensas. Miércoles 18 de febrero: Parcialmente nublado y ventoso , con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste . Poco nuboso en cordillera. Máxima: 32°C | Mínima: 23°C.

Jueves 19 de febrero: Parcialmente nublado, con poco cambio térmico y vientos moderados del sur. Inestable hacia la noche y precipitaciones en cordillera desde la tarde. Máxima: 31°C | Mínima: 19°C.

Viernes 20 de febrero: Nubosidad variable, con tormentas de intensidad moderada a severa y viento hacia la noche. Continuarán las precipitaciones en cordillera. Máxima: 30°C | Mínima: 19°C.

Sábado 21 de febrero: Jornada ventosa, con leve descenso térmico, nubosidad variable y vientos moderados del sudeste. Se mantendrán las precipitaciones en cordillera. Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.

Jornada , con , y . Se mantendrán las . Domingo 22 de febrero: Poca nubosidad y poco cambio de la temperatura, con condiciones más estables en toda la provincia. Máxima: 30°C | Mínima: 17°C.