Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de febrero en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para este viernes 6 de febrero en la provincia de Mendoza, según indica la Dirección de Contingencias Climáticas se presentará con una jornada que amanecerá nublada en el Gran Mendoza y zona Norte de la provincia. El cielo estará seminublado en la zona Sur durante la mañana, que tenderá a nublarse completamente hacia el mediodía, extendiéndose luego al Valle de Uco. Esta situación se mantendrá hasta las 23:00, para luego mejorar con cielo despejado. No se esperan tormentas ni fenómenos de convección.
Temperatura promedio en el llano de Mendoza:
Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 15°C.
Mínima (resto de la provincia): 18°C.
Máxima promedio provincial: 28°C.
Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza
El sábado 7 de febrero, la jornada estará totalmente despejada en el llano como en la alta montaña, con buen tiempo durante todo el día y la noche.
Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 16°C.
Mínima (resto de la Provincia): 18°C.
Para el domingo 8 de febrero, el día estará caluroso con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. La temperatura máxima llegaría a los 36ºC y la mínima a los 22ºC.