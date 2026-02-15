15 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
a tener en cuenta

Pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo 15 de febrero: tormentas en algunos puntos de la provincia

La jornada comenzará inestable en algunas zonas. Se esperan lluvias débiles por la mañana y nuevas precipitaciones hacia la noche. La máxima alcanzará los 32°C.

El tiempo para hoy se presentará algo nublado con altas temperaturas.&nbsp;

El tiempo para hoy se presentará algo nublado con altas temperaturas. 

Foto: Cristian Lozano

Se espera una jornada calurosa, con máximas que podrían llegar a los 32ºC.

Lee además
asi estara el tiempo este sabado 14 de febrero en mendoza
El clima

Así estará el tiempo este sábado 14 de febrero en Mendoza
Continúa el calor, el pronóstico del tiempo para este viernes 13 en Mendoza
El clima

Continúa el calor, el pronóstico del tiempo para este viernes 13 en Mendoza

Mañana inestable y mejoras parciales

Este domingo amaneció con tormentas y precipitaciones moderadas e intensas en los cultivos de San Rafael y General Alvear. La zona Sur se encuentra inestable, con el sistema desplazándose hacia el Norte de General Alvear y luego hacia sectores de campo, disipándose hacia las 11:00 hs.

A partir de las 16:00 hs, se reactivaría la convección en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste del Valle de Uco, con probabilidades de precipitaciones débiles a moderadas hacia las 22:00 hs. aproximadamente, extendiéndose al Norte del Valle de Uco durante la noche y parte de la madrugada.

En cuanto al viento, se espera brisa leve del sur hacia el norte, desde las 9 y hasta las 22, afectando a todo el territorio provincial.

Tormentas hacia la tarde y noche

A partir de las 17, podría registrarse una reactivación de convección en el Oeste del Gran Mendoza y el Oeste del Valle de Uco, lo que anticipa nuevas condiciones de inestabilidad.

Cerca de las 22, las lluvias podrían regresar al Gran Mendoza y extenderse durante la madrugada del lunes hacia el Valle de Uco.

En tanto, en la zona de Alta Montaña el cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, sin precipitaciones previstas.

Temperatura en Mendoza este domingo

En el llano, la temperatura promedio tendrá los siguientes valores:

  • Mínima provincial: 19°C

  • Mínima más baja: 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco

  • Máxima estimada: 30°C

Alerta para el lunes: Zonda y posible granizo

Para el lunes 16 de febrero se anticipa un aumento de la temperatura, con una máxima de 33°C y circulación leve de viento norte entre el mediodía y la noche.

Además, se prevé viento Zonda en el sur de Malargüe y precordillera sur entre las 15 y las 20, con velocidades promedio cercanas a los 35 km/h.

Durante la tarde del lunes podrían desarrollarse tormentas con probabilidad de granizo en zona Sur, extendiéndose hacia el Valle de Uco y luego al Norte y Este hacia la noche.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante posibles cambios en las condiciones.

Temas
Seguí leyendo

Así estará el tiempo este jueves 12 de febrero en Mendoza: qué dice el pronóstico

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 11 de febrero en Mendoza

Alerta por viento Zonda, pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza

LLuvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de febrero en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este domingo 8 de febrero en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de febrero en Mendoza

Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de febrero en Mendoza

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, domingo 15 de febrero de 2026
alta montaña

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Las Más Leídas

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos implementa una modalidad virtual para la terminalidad educativa.
educación

Nueva oportunidad para completar el secundario en Mendoza a distancia

Insólito hallazgo en La Matanza: policía encontró a un prófugo escondido en un freezer video
con hipotermia

Imágenes sensibles: la policía encontró a un ladrón escondido en un freezer

Una pareja intentó ingresar a robar al supermercado VEA, ubicado sobre calle Lisandro Moyano al 300.
INSEGURIDAD

Las Heras: boquete en un supermercado y una joven detenida tras intento de robo

Cómo está el Paso Los Libertadores y cuál es la situación de la caravana de motos.
finde axl

Hay importantes demoras en el Paso a Chile: cientos de mendocinos esperan para cruzar

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico
¿Una Moda pasajera?

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico