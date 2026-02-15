Pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo 15 de febrero: tormentas en algunos puntos de la provincia

El tiempo para hoy se presentará algo nublado con altas temperaturas.

El pronóstico del tiempo para este domingo 15 de febrero en Mendoza , de acuerdo al pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas , indica condiciones variables a lo largo de la jornada y posibilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Se espera una jornada calurosa, con máximas que podrían llegar a los 32ºC.

Este domingo amaneció con tormentas y precipitaciones moderadas e intensas en los cultivos de San Rafael y General Alvear. La zona Sur se encuentra inestable, con el sistema desplazándose hacia el Norte de General Alvear y luego hacia sectores de campo, disipándose hacia las 11:00 hs.

A partir de las 16:00 hs, se reactivaría la convección en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste del Valle de Uco, con probabilidades de precipitaciones débiles a moderadas hacia las 22:00 hs. aproximadamente, extendiéndose al Norte del Valle de Uco durante la noche y parte de la madrugada.

En cuanto al viento, se espera brisa leve del sur hacia el norte, desde las 9 y hasta las 22, afectando a todo el territorio provincial.

Tormentas hacia la tarde y noche

A partir de las 17, podría registrarse una reactivación de convección en el Oeste del Gran Mendoza y el Oeste del Valle de Uco, lo que anticipa nuevas condiciones de inestabilidad.

Cerca de las 22, las lluvias podrían regresar al Gran Mendoza y extenderse durante la madrugada del lunes hacia el Valle de Uco.

En tanto, en la zona de Alta Montaña el cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, sin precipitaciones previstas.

Temperatura en Mendoza este domingo

En el llano, la temperatura promedio tendrá los siguientes valores:

Mínima provincial: 19°C

Mínima más baja: 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco

Máxima estimada: 30°C

Alerta para el lunes: Zonda y posible granizo

Para el lunes 16 de febrero se anticipa un aumento de la temperatura, con una máxima de 33°C y circulación leve de viento norte entre el mediodía y la noche.

Además, se prevé viento Zonda en el sur de Malargüe y precordillera sur entre las 15 y las 20, con velocidades promedio cercanas a los 35 km/h.

Durante la tarde del lunes podrían desarrollarse tormentas con probabilidad de granizo en zona Sur, extendiéndose hacia el Valle de Uco y luego al Norte y Este hacia la noche.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante posibles cambios en las condiciones.