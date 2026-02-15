15 de febrero de 2026
Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico

La manga tres de la 50ª Vuelta de Mendoza en Luján de Cuyo cambió el panorama de la tabla general. Repasá la victoria de Nicolás Traico y cómo viene la mano.

Cristian Moyano celebró una jornada clave y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta de Mendoza.

Cristian Moyano celebró una jornada clave y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta de Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

La montaña empezó a marcar diferencias fuertes en la 50ª Vuelta de Mendoza. Este domingo se disputó la exigente tercera etapa, con un recorrido de 93 kilómetros entre Luján de Cuyo, Las Heras, Villavicencio y la Cruz del Paramillo, y el resultado fue contundente: Nicolás Traico se quedó con la victoria parcial y Cristian Moyano pasó a comandar la clasificación general, tras una jornada que dejó brechas superiores a los diez minutos con el resto del pelotón.

Traico (Municipalidad de Godoy Cruz) se impuso con un tiempo de 2h 57m 50s, mientras que Moyano y Contreras —ambos de Municipalidad de Guaymallén— completaron el podio del día.

El top cinco del parcial lo cerraron Alejandro Durant (Municipalidad de Godoy Cruz) y Nicolás Reynoso (Municipalidad de Luján de Cuyo), en una jornada marcada por el desgaste, el calor y la dureza del trazado.

Clasificación de la 3ª etapa

1° Nicolás Traico (Mun. Godoy Cruz) – 2h 57m 50s

2° Cristian Moyano (Mun. Guaymallén)

3° Fernando Contreras (Mun. Guaymallén)

4° Alejandro Durant (Mun. Godoy Cruz)

5° Nicolás Reynoso (Mun. Luján de Cuyo)

Nueva general y diferencias mínimas entre los candidatos

Gracias a su regularidad y al gran trabajo en la montaña, Cristian Moyano pasó a liderar la general con un acumulado de 8h 48m 57s, aunque la pelea está al rojo vivo: Nicolás Traico quedó segundo a solo 24 segundos, seguido muy de cerca por Fernando Contreras (+43s) y Alejandro Durant (+51s).

Clasificación general

1° Cristian Moyano (Mun. Guaymallén) – 8h 48m 57s

2° Nicolás Traico (Mun. Godoy Cruz) a 24’’

3° Fernando Contreras (Mun. Guaymallén) a 43’’

4° Alejandro Durant (Mun. Godoy Cruz) a 51’’

Lo que se viene en la Vuelta de Mendoza

