Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico

La montaña empezó a marcar diferencias fuertes en la 50ª Vuelta de Mendoza. Este domingo se disputó la exigente tercera etapa, con un recorrido de 93 kilómetros entre Luján de Cuyo, Las Heras, Villavicencio y la Cruz del Paramillo, y el resultado fue contundente: Nicolás Traico se quedó con la victoria parcial y Cristian Moyano pasó a comandar la clasificación general, tras una jornada que dejó brechas superiores a los diez minutos con el resto del pelotón.
Traico voló en el Paramillo y Moyano se calzó la malla líder de la Vuelta de Mendoza
Traico (Municipalidad de Godoy Cruz) se impuso con un tiempo de 2h 57m 50s, mientras que Moyano y Contreras —ambos de Municipalidad de Guaymallén— completaron el podio del día.
El top cinco del parcial lo cerraron Alejandro Durant (Municipalidad de Godoy Cruz) y Nicolás Reynoso (Municipalidad de Luján de Cuyo), en una jornada marcada por el desgaste, el calor y la dureza del trazado.
Clasificación de la 3ª etapa
1° Nicolás Traico (Mun. Godoy Cruz) – 2h 57m 50s
2° Cristian Moyano (Mun. Guaymallén)
3° Fernando Contreras (Mun. Guaymallén)
4° Alejandro Durant (Mun. Godoy Cruz)
5° Nicolás Reynoso (Mun. Luján de Cuyo)
Nueva general y diferencias mínimas entre los candidatos
Gracias a su regularidad y al gran trabajo en la montaña, Cristian Moyano pasó a liderar la general con un acumulado de 8h 48m 57s, aunque la pelea está al rojo vivo: Nicolás Traico quedó segundo a solo 24 segundos, seguido muy de cerca por Fernando Contreras (+43s) y Alejandro Durant (+51s).