Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico

Cristian Moyano celebró una jornada clave y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta de Mendoza.

Por Martín Sebastián Colucci







La montaña empezó a marcar diferencias fuertes en la 50ª Vuelta de Mendoza. Este domingo se disputó la exigente tercera etapa, con un recorrido de 93 kilómetros entre Luján de Cuyo, Las Heras, Villavicencio y la Cruz del Paramillo, y el resultado fue contundente: Nicolás Traico se quedó con la victoria parcial y Cristian Moyano pasó a comandar la clasificación general, tras una jornada que dejó brechas superiores a los diez minutos con el resto del pelotón.

Traico voló en el Paramillo y Moyano se calzó la malla líder de la Vuelta de Mendoza La etapa fue dominada por un cuarteto que marcó el ritmo desde el ascenso: Nicolás Traico, Cristian Moyano, Fernando Contreras y Alejandro Durant, quienes lograron una diferencia abismal respecto del resto de los competidores.

Traico (Municipalidad de Godoy Cruz) se impuso con un tiempo de 2h 57m 50s, mientras que Moyano y Contreras —ambos de Municipalidad de Guaymallén— completaron el podio del día.

El top cinco del parcial lo cerraron Alejandro Durant (Municipalidad de Godoy Cruz) y Nicolás Reynoso (Municipalidad de Luján de Cuyo), en una jornada marcada por el desgaste, el calor y la dureza del trazado.

Embed Clasificación de la 3ª etapa 1° Nicolás Traico (Mun. Godoy Cruz) – 2h 57m 50s 2° Cristian Moyano (Mun. Guaymallén) 3° Fernando Contreras (Mun. Guaymallén) 4° Alejandro Durant (Mun. Godoy Cruz) 5° Nicolás Reynoso (Mun. Luján de Cuyo) Nueva general y diferencias mínimas entre los candidatos Gracias a su regularidad y al gran trabajo en la montaña, Cristian Moyano pasó a liderar la general con un acumulado de 8h 48m 57s, aunque la pelea está al rojo vivo: Nicolás Traico quedó segundo a solo 24 segundos, seguido muy de cerca por Fernando Contreras (+43s) y Alejandro Durant (+51s). ‍ Clasificación general 1° Cristian Moyano (Mun. Guaymallén) – 8h 48m 57s 2° Nicolás Traico (Mun. Godoy Cruz) a 24’’ 3° Fernando Contreras (Mun. Guaymallén) a 43’’ 4° Alejandro Durant (Mun. Godoy Cruz) a 51’’ Lo que se viene en la Vuelta de Mendoza image