Francisco Cerúndolo campeón: jugó su mejor partido y ganó por primera vez el Argentina Open

El tenista nacional Francisco Cerúndolo derrotó a Luciano Darderi 6-4 y 6-2 y se consagró campeón del exigente Argentina Open 2026. Repasá lo sucedido.

Francisco Cerúndolo saldó cuentas pendientes en el Court Guillermo Vilas y se convirtió en el séptimo campeón local del torneo.

Francisco Cerúndolo tuvo su revancha soñada y se consagró campeón del Argentina Open tras vencer por 6-4 y 6-2 a Luciano Darderi en una actuación sólida, madura y prácticamente sin fisuras. La tercera fue la vencida para el porteño, que dejó atrás las finales perdidas en 2021 y 2025 y, ante su gente en el Court Guillermo Vilas, consiguió el título que tanto se le había negado.

Cerúndolo manejó mejor los momentos clave, impuso su derecha pesada y mostró una versión agresiva y consistente que desarticuló al italo-argentino, quien llegaba con cuatro títulos ATP en su carrera y sin derrotas en finales. El argentino se adelantó 3-2 en el historial entre ambos y no dejó dudas en el tramo decisivo del encuentro.

Revancha personal y cuarto título ATP para Francisco Cerúndolo

Las caídas en las definiciones ante Diego Schwartzman y Joao Fonseca parecieron funcionar como aprendizaje. Esta vez, Cerúndolo jugó con autoridad, mantuvo la concentración y supo administrar la presión de definir en casa. Con este triunfo, el pupilo de Nicolás Pastor y Pablo Cuevas sumó su cuarto trofeo ATP, tras las conquistas en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024.

Además, el tenista olímpico en Tokio 2021 y París 2024 se convirtió en el séptimo argentino campeón del Argentina Open, sumándose a nombres históricos como Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Mónaco, David Nalbandian, Diego Schwartzman y Facundo Díaz Acosta.

Cerúndolo y el peso histórico del tenis argentino

El título también alimenta la rica tradición del tenis nacional. Con esta consagración, Cerúndolo alcanzó los cuatro títulos ATP, igualando en ese registro a Diego Schwartzman y consolidándose dentro de una lista histórica que encabeza el legendario Guillermo Vilas con 62 coronas.

El tenis argentino acumula ya 238 títulos ATP en la Era Abierta, con referentes como José Luis Clerc (25), Juan Martín Del Potro (22) y David Nalbandian (11) entre los máximos exponentes. Ahora, el nombre de Francisco Cerúndolo se suma con peso propio, no solo como campeón en casa, sino como una de las principales banderas del presente sobre polvo de ladrillo.

La tercera fue la vencida. Y Buenos Aires, finalmente, se rindió a sus pies.

