Francisco Cerúndolo avanzó a su tercera final del Argentina Open y va por el título en Buenos Aires

Francisco Cerúndolo fue más sólido bajo el viento y se metió otra vez en la definición del ATP 250 porteño.

Por Sitio Andino Deportes







Francisco Cerúndolo volvió a demostrar su gran momento y se clasificó a su tercera final del Argentina Open, tras vencer por 6-3 y 7-5 a Tomás Etcheverry en una semifinal marcada por el fuerte viento en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El partido duró menos de dos horas y mostró a un Cerúndolo más firme en los momentos clave.

Pese a las difíciles condiciones climáticas, el mayor de los hermanos Cerúndolo manejó mejor la pelota, tomó la iniciativa y fue más consistente que su compatriota, con quien mantiene una relación de amistad desde la infancia. Tras el triunfo, el porteño reconoció la complejidad del duelo y destacó el valor especial de enfrentar a Etcheverry en una instancia decisiva.

Tercera final en Buenos Aires y sed de revancha para Francisco Cerúndolo Esta será la tercera oportunidad de Cerúndolo para consagrarse campeón en el ATP 250 porteño, luego de perder las finales de 2021 ante Diego Schwartzman y de 2025 frente al brasileño Joao Fonseca. El propio Francisco recordó esos antecedentes y remarcó que llega con más experiencia y confianza, decidido a cambiar la historia.

El argentino disputará la final ante el italiano Luciano Darderi, que venció a Sebastián Báez en la segunda semifinal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idendeportiva/status/2022807247626067974&partner=&hide_thread=false En el ATP 250 de Buenos Aires, @FranCerundolo jugará su tercera final (2021, 2025, 2026 al derrotar en semis a @tometcheverry por 63 y 75 en una hora y 51 minutos



Sin ceder sets, el máximo favorito es el jugador que acumula más partidos ganados en polvo de ladrillo desde 2024 pic.twitter.com/l1OKXKWW0A — Identidad Deportiva (@idendeportiva) February 14, 2026 Un paso más para consolidarse entre los mejores del país Cerúndolo buscará ahora su primer título en Buenos Aires, un logro que lo afirmaría definitivamente como uno de los principales referentes del tenis argentino sobre polvo de ladrillo. Con un juego cada vez más sólido y madurez competitiva, el porteño intentará aprovechar esta nueva chance en casa. La mesa está servida: tercera final, público a favor y una revancha pendiente. Cerúndolo va por el trofeo que todavía le falta.