Francisco Cerúndolo avanzó a su tercera final del Argentina Open y va por el título en Buenos Aires

Francisco Cerúndolo volvió a demostrar su gran momento y se clasificó a su tercera final del Argentina Open, tras vencer por 6-3 y 7-5 a Tomás Etcheverry en una semifinal marcada por el fuerte viento en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El partido duró menos de dos horas y mostró a un Cerúndolo más firme en los momentos clave.
Pese a las difíciles condiciones climáticas, el mayor de los hermanos Cerúndolo manejó mejor la pelota, tomó la iniciativa y fue más consistente que su compatriota, con quien mantiene una relación de amistad desde la infancia. Tras el triunfo, el porteño reconoció la complejidad del duelo y destacó el valor especial de enfrentar a Etcheverry en una instancia decisiva.
Un paso más para consolidarse entre los mejores del país
Cerúndolo buscará ahora su primer título en Buenos Aires, un logro que lo afirmaría definitivamente como uno de los principales referentes del tenis argentino sobre polvo de ladrillo. Con un juego cada vez más sólido y madurez competitiva, el porteño intentará aprovechar esta nueva chance en casa.
La mesa está servida: tercera final, público a favor y una revancha pendiente. Cerúndolo va por el trofeo que todavía le falta.