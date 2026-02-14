14 de febrero de 2026
Sitio Andino
En Carlos Casares

El Deportivo Maipú debuta en la BN ante Agropecuario de visitante: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra el Sojero por la fecha inicial de la Primera Nacional. Repasá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú va por la victoria (Foto: Prensa Maipú).

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipú comenzará este viernes su participación en la Primera Nacional de Fútbol 2026 cuando visite a Agropecuario Argentino, desde las 18.00 horas, por la Zona B del campeonato.

El equipo mendocino arranca un nuevo desafío en una categoría larga y exigente, donde cada punto pesa desde el primer partido. Tras la derrota 1-0 ante Riestra por Copa Argentina, el Cruzado busca cambiar rápido el chip y enfocarse de lleno en el torneo principal.

Las caras nuevas son Agustín Pavón, Luciano Peraggini, Nicolás Sánchez, Juan Pablo Gobetto, Fausto Montero, Mateo Ortale, Luis Rivarola y Juan Cruz Giacone, futbolistas que se sumaron con el objetivo de elevar el nivel del plantel y darle variantes al cuerpo técnico.

La apuesta es consolidar una base competitiva que le permita a Maipú sostener regularidad a lo largo de un torneo desgastante, donde no alcanza con arrancar bien: hay que mantenerse.

Un debut exigente para el Club Deportivo Maipú

El estreno será en Carlos Casares, ante un Agropecuario que suele hacerse fuerte como local. Para el Cruzado, la consigna es clara: orden, intensidad y sumar fuera de casa para no quedar relegado desde el arranque.

El encuentro contará con el arbitraje de Joaquín Gil, acompañado por Joaquín Badano (asistente 1), Martín Saccone (asistente 2) y Enzo Silvestre como cuarto árbitro.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Luego del debut, Maipú ya tiene marcado en rojo su próximo compromiso: el domingo desde las 20.00 horas será local ante Atlético de Rafaela, en lo que será su presentación oficial ante su gente.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

