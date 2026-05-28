28 de mayo de 2026
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Juan Manuel Cerúndolo

Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo del año en Roland Garros y eliminó al número 1 del mundo

El argentino Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner en Roland Garros 2026 y protagonizó una de las mayores sorpresas del tenis. Mirá lo que pasó.

Juan Manuel Cerúndolo remontó un partido increíble ante el número 1 del mundo y avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam. &nbsp;

Juan Manuel Cerúndolo remontó un partido increíble ante el número 1 del mundo y avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam.

 

Por Sitio Andino Deportes

Juan Manuel Cerundolo protagonizó este jueves uno de los golpes más impactantes de los últimos años en el tenis mundial tras eliminar al italiano Jannik Sinner, actual número 1 del ranking ATP, en la segunda ronda de Roland Garros. El argentino remontó un partido increíble y terminó imponiéndose por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 después de tres horas y 36 minutos de juego para avanzar por primera vez en su carrera a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam.

Cerúndolo remontó un partido imposible ante Sinner

El encuentro parecía completamente controlado por el italiano durante gran parte de la tarde parisina. Sinner dominaba con claridad y llegó a colocarse dos sets arriba y 5-1 en el tercer parcial, dejando la sensación de que el partido terminaría rápidamente.

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Sin embargo, todo cambió cuando el número 1 del mundo empezó a sufrir un fuerte golpe de calor que afectó claramente su rendimiento físico y mental dentro de la cancha. A partir de ese momento, Cerúndolo comenzó a crecer desde lo tenístico y también desde lo anímico.

El argentino mantuvo la intensidad, empezó a cometer menos errores y aprovechó cada oportunidad para desgastar todavía más a un rival que ya no podía sostener el ritmo demoledor del inicio. Con paciencia y muchísimo carácter, el tenista argentino terminó construyendo una remontada histórica en uno de los escenarios más importantes del mundo.

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El triunfo toma todavía más dimensión por el presente de Sinner

La victoria de Cerúndolo adquiere una dimensión gigantesca si se tiene en cuenta el impresionante momento que atravesaba Sinner antes del inicio de Roland Garros. El italiano había ganado consecutivamente los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, consolidándose como el jugador más dominante de toda la temporada.

Además, llegaba a París como el principal candidato al título y con el objetivo de conquistar el único Grand Slam que todavía faltaba en su carrera.

Gracias a este triunfo histórico, Cerúndolo jugará por primera vez la tercera ronda de un Grand Slam y ahora enfrentará al ganador del duelo entre el español Martin Landaluce y el checo Vit Kopriva.

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