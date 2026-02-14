Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras una pretemporada alentadora

Franco Colapinto completó más de 100 vueltas en los tests y apunta al cierre de la pretemporada antes del debut oficial en Australia.

Por Sitio Andino Deportes







El argentino Franco Colapinto viene de completar una pretemporada positiva de la Fórmula 1 en Bahréin y ya tiene agenda confirmada para volver a subirse al monoplaza. Tras destacarse en los últimos ensayos con un octavo puesto y más de 100 vueltas acumuladas, el piloto de Alpine F1 Team encara la recta final de preparación antes del inicio oficial del campeonato.

Últimos tests en Bahréin y confianza en el Alpine A526 Luego de un arranque complicado —con bandera roja incluida y un 18° puesto en la primera jornada—, Colapinto logró revertir sensaciones el viernes, cuando giró en ambas sesiones y mostró ritmo competitivo. Ese trabajo le permitió afianzar su adaptación al Alpine A526, un auto que apunta a meterse en zona de puntos desde las primeras fechas del calendario.

La próxima actividad del argentino será la semana entrante, cuando se desarrollen los últimos tests de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero. Las jornadas mantendrán el mismo esquema horario: sesión matutina de 4 a 8 y turno vespertino de 9 a 13 (hora argentina).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rosariotres/status/2022717478275813608&partner=&hide_thread=false ALPINE DESTACÓ EL TEST DE COLAPINTO



Alpine cerró la pretemporada en Bahréin y calificó como “mayoritariamente positivo” el trabajo con Franco Colapinto al volante del A526. pic.twitter.com/aWJ0eQqwjF — Rosario3.com (@Rosariotres) February 14, 2026 Australia, el primer gran objetivo de Franco Colapinto en 2026 Estos ensayos tienen un valor especial para el argentino, ya que por primera vez puede realizar una pretemporada completa como piloto oficial, con el mismo tiempo de preparación que el resto de la grilla. Una ventaja clave pensando en el arranque del año.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente a principios de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park Circuit, donde Colapinto buscará transformar las buenas sensaciones de Bahréin en resultados concretos. Para el piloto argentino, el camino ya está marcado: cerrar fuerte la pretemporada y llegar afilado al debut en la máxima categoría.