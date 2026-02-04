El Alpine de Franco Colapinto, el "bicho raro" que revoluciona la grilla

La Fórmula 1 entró en su era más revolucionaria y Franco Colapinto está en el centro de la escena para Alpine F1 Team , equipo que lo ratificó como piloto titular a partir de la temporada 2026. Tras su llamativo debut en los tests de Barcelona , donde el corredor pilarense sorprendió a los fanáticos al ubicarse en los tiempos más altos de vuelta, los ojos del mundo se posaron en el modelo A526 que estrenará la escudería francesa. ¿Por qué este auto es el “bicho raro” de la parilla?.

Mientras el resto de las escuderías optaron por caminos más conservadores, el equipo dirigido técnicamente por David Sanchez decidió “patear el tablero” . Según el análisis detallado de los especialistas del reconocido medio MotorSport, existen tres razones por las que el auto de Franco es, técnicamente, un “rebelde”:

El Alpine de 2026 lleva en sus entrañas el corazón de Mercedes Benz , el motor que hoy todos señalan como el más potente de esta nueva reglamentación.

Franco ya lo confirmó tras bajarse del auto en Montmeló: “Se siente rapidísimo en recta” . El argentino no solo está “enamorado” de su nueva máquina, sino que ya demostró que la adaptación al concepto rebelde de Alpine fue inmediata, logrando tiempos que ilusionan a todo un país.

Con este monoplaza que “ensucia” el aire para los que vienen atrás, dificultando que lo sobrepasen, Colapinto tiene en sus manos una herramienta diseñada para defenderse y atacar de forma no convencional. Si la fiabilidad acompaña, el “auto distinto” de la grilla podría ser la gran sorpresa del 8 de marzo en Melbourne, cuando se dispute el Gran Premio de Australia.

Cuándo son las próximas pruebas de pretemporada de la Fórmula 1

Las escuderías mudarán su preparación al circuito de Bahréin, donde desarrollarán la segunda tanda de prácticas entre el 11 y el 13 de febrero. La tercera instancia, por otro lado, tendrá lugar entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1

La primera carrera de la temporada será el Gran Premio de Australia, con actividad entre el 6 y el 8 de marzo.