4 de febrero de 2026
Sitio Andino
Pateó el tablero

El Alpine de Franco Colapinto, el "bicho raro" que revoluciona la grilla

Alpine F1 Team llega a Melbourne con un monoplaza que rompe el aire, incomoda rivales y promete ser una de las grandes sorpresas de 2026.

¿Franco Colapinto dará un batacazo en el debut de la Fórmula 1 2026?.

¿Franco Colapinto dará un "batacazo" en el debut de la Fórmula 1 2026?.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 entró en su era más revolucionaria y Franco Colapinto está en el centro de la escena para Alpine F1 Team, equipo que lo ratificó como piloto titular a partir de la temporada 2026. Tras su llamativo debut en los tests de Barcelona, donde el corredor pilarense sorprendió a los fanáticos al ubicarse en los tiempos más altos de vuelta, los ojos del mundo se posaron en el modelo A526 que estrenará la escudería francesa. ¿Por qué este auto es el “bicho raro” de la parilla?.

Mientras el resto de las escuderías optaron por caminos más conservadores, el equipo dirigido técnicamente por David Sanchez decidió “patear el tablero”. Según el análisis detallado de los especialistas del reconocido medio MotorSport, existen tres razones por las que el auto de Franco es, técnicamente, un “rebelde”:

  • Un DRS “al revés”: Mientras todos los equipos levantan una parte del ala trasera para ganar velocidad, el auto de Franco hace algo único: el ala se inclina hacia abajo. Esto hace que el coche corte el aire con mucha más facilidad, transformándolo en un “misil” para las rectas, ideal para que el argentino pueda meter sobrepasos agresivos.
  • Suspensión “a contramano”: Casi toda la F1 se copió un sistema que “empuja” las ruedas, pero Alpine decidió seguir con uno que “tira”. Esto deja el camino libre para que el aire pase sin obstáculos por la parte de atrás. Además, el sistema le da a Franco un auto mucho más estable y firme cuando necesita ir pegado al de adelante sin perder el control.
  • Manejo al límite: Por cómo está construido el coche, Franco va sentado mucho más adelante que sus rivales. Es casi como si estuviera manejando arriba de las ruedas delanteras. Esto le da una sensibilidad extra para sentir cada movimiento de la pista, algo que encaja justo con su estilo de manejo preciso y audaz.
image
Franco Colapinto est&aacute; en el centro de la escena para Alpine F1 Team.

Franco Colapinto está en el centro de la escena para Alpine F1 Team.

El motor Mercedes Benz y las primeras sensaciones de Franco Colapinto

El Alpine de 2026 lleva en sus entrañas el corazón de Mercedes Benz, el motor que hoy todos señalan como el más potente de esta nueva reglamentación.

Franco ya lo confirmó tras bajarse del auto en Montmeló: “Se siente rapidísimo en recta”. El argentino no solo está “enamorado” de su nueva máquina, sino que ya demostró que la adaptación al concepto rebelde de Alpine fue inmediata, logrando tiempos que ilusionan a todo un país.

Con este monoplaza que “ensucia” el aire para los que vienen atrás, dificultando que lo sobrepasen, Colapinto tiene en sus manos una herramienta diseñada para defenderse y atacar de forma no convencional. Si la fiabilidad acompaña, el “auto distinto” de la grilla podría ser la gran sorpresa del 8 de marzo en Melbourne, cuando se dispute el Gran Premio de Australia.

Cuándo son las próximas pruebas de pretemporada de la Fórmula 1

Las escuderías mudarán su preparación al circuito de Bahréin, donde desarrollarán la segunda tanda de prácticas entre el 11 y el 13 de febrero. La tercera instancia, por otro lado, tendrá lugar entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1

La primera carrera de la temporada será el Gran Premio de Australia, con actividad entre el 6 y el 8 de marzo.

