Franco Colapinto marcó el ritmo y fue protagonista en los entrenamientos de la F1

El piloto argentino marcó un tiempo destacado que lo ubicó entre los más rápidos de la jornada, incluso por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

Foto: Alpine (Vía X)
Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto volvió a sacar pecho durante las pruebas previas al inicio de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Catalunya. Tras una jornada marcada por una ausencia y una bandera roja en el debut del renovado monoplaza de Alpine, el argentino logró marcar un gran tiempo que lo ubicó como el cuarto más veloz del día.

¿Las primeras señales? Colapinto marcó terreno en los entrenamientos de la F1

La temporada 2026 se avecina y los 11 equipos participantes comenzaron a poner primera en los entrenamientos iniciales, una instancia clave para evaluar los desafíos técnicos y mecánicos de los nuevos autos.

Durante la mañana, Colapinto y su Alpine A526 firmaron una buena actuación al completar 58 vueltas con un tiempo de 1:19.150. Ese registro lo dejó en el segundo puesto de la jornada, solo por detrás de George Russell (Mercedes) y por delante de Lando Norris (McLaren).

Por la tarde fue el turno de su compañero Pierre Gasly, quien completó 67 giros al trazado con un tiempo de 1:19.297, apenas 147 milésimas más lento que el del piloto pilarense.

En el clasificador general, el mejor tiempo del día quedó en manos de Kimi Antonelli (Mercedes), con 1:17.362. Russell finalizó segundo y Norris tercero, mientras que Colapinto cerró la jornada en el cuarto lugar, nuevamente por delante de Gasly.

Cuándo empieza la Fórmula 1 en 2026

La Fórmula 1 2026 contará con un calendario de 24 Grandes Premios y se pondrá en marcha el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia, en el circuito de Albert Park. Las prácticas serán el viernes, la clasificación el sábado y la carrera el domingo, a la 1 de la madrugada (hora argentina).

Para Colapinto será una temporada clave, ya que disputará por primera vez un campeonato completo en la Fórmula 1, luego de su estreno parcial con Alpine, escudería con la que buscará consolidarse en la máxima categoría.

Fuente: TN.

