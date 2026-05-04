4 de mayo de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto brilló en Miami y recibió el respaldo de Briatore tras su mejor resultado en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y fue elogiado por Flavio Briatore. Mirá lo que manifestó el capo de Alpine.

Franco Colapinto fue séptimo en el GP de Miami y logró su mejor resultado en la Fórmula 1.

Franco Colapinto fue séptimo en el GP de Miami y logró su mejor resultado en la Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el séptimo puesto en el Gran Premio de Miami y alcanzó su mejor actuación histórica en la Fórmula 1, resultado que fue destacado por Flavio Briatore, quien valoró su rendimiento dentro de la escudería Alpine.

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Su desempeño fue consistente durante todo el fin de semana, mostrando ritmo y capacidad para sostener posiciones en un circuito exigente.

Los elogios de Briatore y el respaldo de Alpine

Flavio Briatore destacó el nivel del piloto argentino tras la carrera. “Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera”, expresó el dirigente italiano en declaraciones oficiales del equipo.

Además, tras la competencia, ambos protagonizaron un abrazo que reflejó el buen momento dentro del equipo, en un clima de satisfacción por el resultado obtenido.

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El contexto de Alpine y el incidente de Gasly

La carrera dejó sensaciones encontradas para Alpine, que tuvo dos escenarios distintos. Mientras Colapinto sumó puntos, el francés Pierre Gasly debió abandonar tras un accidente. Briatore explicó que el incidente se produjo por un error de cálculo de otro piloto y destacó la seguridad actual de la categoría.

El equipo se mantiene quinto en el Campeonato de Constructores, con la mirada puesta en seguir creciendo en las próximas fechas.

Lo que viene para Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino continuará su participación en la temporada con la mira puesta en seguir sumando puntos.

Alpine tendrá dos semanas para trabajar antes del próximo compromiso en Canadá, donde buscará mantener el nivel competitivo del monoplaza y seguir evolucionando en el campeonato.

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