Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto concluyó este domingo en la mejor ubicación de su historia, finalizó en la octava ubicación en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami , concluyendo de esta manera un excelente fin de semana abordo de su Alpine F1 Team, pero una penalización sobre Charles Leclerc que había finalizado sexto lo reposicionó al argentino en la séptima ubicación. La carrera fue ganada por Kimi Antonelli, el joven italiano de Mercedes reafirmó que es la gran referencia del campeonato.

Franco Colapinto: "Estoy muy contento con el resultado de todo el fin de semana"

Miami fue un show total. Desde temprano, la lluvia marcó el pulso del domingo, generó caos en la Fórmula 2 y hasta revolucionó el paddock con la aparición de Lionel Messi en Mercedes , donde incluso se lo vio charlando unos minutos con Franco Colapinto . Pero lo más fuerte llegó después, en una carrera de Fórmula 1 tan impredecible como la ciudad que la recibe.

Y en ese contexto, Colapinto volvió a destacarse: terminó 8° e igualó su mejor resultado en la Máxima , el mismo que había conseguido en Bakú 2024 cuando corría para Williams.

La largada ya fue un aviso de lo que vendría. Sin lluvia pero con pista mucho más fresca que el sábado (52° contra 36°), el argentino partía 8° y rápidamente ganó un puesto en medio de un arranque caliente, donde hasta Lewis Hamilton casi lo deja afuera. Aguantó, se la bancó y se acomodó 7°, mientras su compañero Pierre Gasly caía posiciones.

La carrera se rompió enseguida: accidentes, autos de seguridad y abandonos. Isack Hadjar se la pegó tras largar desde boxes, Gasly también quedó afuera (dio una vuelta en el aire) tras un toque con Liam Lawson y varios más se fueron despidiendo en un inicio caótico.

Carrera inteligente de Franco Colapinto

En ese escenario, Colapinto hizo lo suyo: carrera prolija, sin errores y aprovechando cada oportunidad. Incluso llegó a estar 4° cuando Alpine estiró la parada esperando una lluvia que nunca terminó de llegar. Pero cuando finalmente pasó por boxes, volvió a pista 8°, posición que defendió sin sobresaltos hasta el final.

Adelante, la historia también tuvo de todo. Kimi Antonelli, pese a algunos problemas mecánicos y quejas por los neumáticos, aguantó la presión y se quedó con su tercera victoria consecutiva para afirmarse como líder del campeonato, triunfo consumado con la bandera de cuadros que le bajó Rafa Nadal. Lo siguieron Lando Norris y Oscar Piastri.

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Por qué sancionaron a Charles Leclerc en el GP de Miami

Charles Leclerc recibió un recargo de 20 segundos en su tiempo final de carrera tras recibir una penalización de Drive Through impuesta una vez terminada la competencia. El motivo fue que, en la última vuelta y tras un choque contra el muro, el piloto de Ferrari cruzó los límites de la pista de manera reiterada, obteniendo una ventaja deportiva que los comisarios consideraron injustificada bajo el Artículo B1.8.6 del reglamento.

Aunque Leclerc argumentó que el monoplaza no giraba bien hacia la derecha tras el impacto, los comisarios determinaron que un problema mecánico no es excusa para abandonar la pista y sacar provecho de ello.

Eso sí, se salvó de una sanción extra por el estado del auto, ya que no se encontraron pruebas de que el daño fuera lo suficientemente evidente o peligroso como para obligarlo a detenerse antes de ver la bandera a cuadros.