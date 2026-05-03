Franco Colapinto buscará sumar puntos importantes en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami

Franco Colapinto buscará la gloria en Miami.

Por Sitio Andino Deportes







Después de dos intensos días en el Autódromo Internacional de Miami, llegó el momento de la verdad para Franco Colapinto. Este domingo 3 de mayo es la carrera principal del GP de Miami de la Fórmula 1. Para esta jornada se esperan condiciones climatológicas adversas debido al riesgo de tormentas eléctricas.. Por ello, las autoridades decidieron adelantar tres horas las largadas.

Por lo tanto, la acción comenzará a las 14:00 (hora de Argentina) y Franco Colapinto se ubicará en la octava posición de la grilla, su mejor ubicación desde su irrupción en la Máxima. Esta carrera se puede ver por Fox Sports, Disney+ Premium y F1TV.

Kimi Antonelli volvió a confirmar en Miami que atraviesa un momento excepcional. El joven italiano de Mercedes, líder del Mundial de Fórmula 1, se quedó con la pole position del Gran Premio de Miami tras dominar la clasificación disputada bajo un calor extremo, con más de 50 grados en el asfalto. Antonelli superó con autoridad a Max Verstappen y a Charles Leclerc, y logró así su tercera pole consecutiva, en una temporada en la que ya ganó en China y Japón y en la que, con apenas 19 años, se erige como la nueva referencia de la categoría.

Embed - Franco Colapinto junto a Messi en el #miamigp #colapinto #messi El encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto Hay show total en Miami… y no solo en la pista. Lionel Messi se metió de lleno en el mundo de la Fórmula 1 y sorprendió con una visita al paddock junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

El capitán argentino apareció pasado el mediodía, después de la carrera de Fórmula 2, y se lo vio relajado, con lentes negros, mientras sus hijos llevaban la camiseta negra de Mercedes, marca adidas. La familia ingresó directamente al hospitality del equipo alemán, con el que comparte sponsor, y rápidamente se convirtió en uno de los focos de atención del circuito. La presencia de Messi no estaba confirmada. Si bien durante la semana se había reunido con Franco Colapinto y Rodrigo De Paul tras un entrenamiento del Inter Miami, no había señales claras de que fuera a darse una vuelta por el Gran Premio. Pero apareció.